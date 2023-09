Οικονομία

“Πειρατεία” - Συνδρομητική τηλεόραση: Δεκάδες συλλήψεις και τζίρος 25 εκατομμυρίων ευρώ!

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση σε 4 πόλεις, η Αστυνομία εξάρθρωσε κυκλώματα "πειρατείας" συνδρομητικών καναλιών, που διέθεταν και ομάδα τεχνικής υποστήριξης!

Xρηματικά ποσά, πληθώρα παράνομων συσκευών, παράνομα λογισμικά και λίστες παράνομων συνδρομητών εντόπισαν οι Αρχές στο μεγαλύτερο χτύπημα κατά της πειρατείας στη συνδρομητική τηλεόραση που περιλάμβανε ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, ενώ συνοδεύτηκαν και από περίπου δέκα συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση παράνομης παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης – 10 συλλήψεις – Πάνω από 25 εκατ. ευρώ παράνομο περιουσιακό όφελος Εξαρθρώθηκε, μετά από διεξοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών οργάνωσαν και υλοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνέλαβαν σε περιοχές της Πάτρας και της Αττικής δέκα άνδρες (εννέα ημεδαπούς – έναν αλλοδαπό), μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ο ταμίας και οι ενδιάμεσοι πωλητές (dealers).

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και της παράβασης της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από το προανακριτικό έργο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία 8 χρόνια, διοχέτευαν στην αγορά αποκωδικοποιητές παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών καναλιών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό, καθώς και ειδικούς αποκωδικοποιητές.Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχοντας συγκροτήσει πελατολόγιο 13.000 ατόμων στην Ελλάδα, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους άνω των 25.000.000 ευρώ, προκαλώντας ταυτόχρονα οικονομική ζημία στις δικαιούχες εταιρείες, ύψους 100.000.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη λειτουργούσαν παράνομη διαδικτυακή πλατφόρμα (portal), στην οποία ανάλογα με την ηγετική θέση και τον ρόλο που κατείχαν, λειτουργούσαν ως διαχειριστές ή ως μεταπωλητές (dealers) των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συσκευών αναμετάδοσης.

Για την είσπραξη των κερδών, οι κατηγορούμενοι επέλεγαν είσπραξη δια χειρός, είσπραξη μέσω ψηφιακών τραπεζών, που εδρεύουν στο εξωτερικό, καθώς και μέσω καταβολών σε τραπεζικούς λογαριασμούς δικών τους και των μελών των οικογενειών τους. Επιπλέον, προκειμένου να έχουν πλήρη επίγνωση και έλεγχο του πελατολόγιου τους, τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για κάθε διαδικτυακή πύλη (portal) χρησιμοποιούσαν ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης συνδρομητών (panel), το οποίο εγκαθιστούσαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε κινητό τους τηλέφωνο.

Στα συνδρομητικά πακέτα τα μέλη της οργάνωσης παρείχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ταινιοθήκη (videoondemand) με κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, χωρίς να καταβάλλονται τα ανάλογα πνευματικά δικαιώματα στις εταιρείες παραγωγής και διανομής. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποιούσαν τα έσοδα από τις εγκληματικές τους πράξεις, μέσω της αγοράς ακινήτων, ίδρυσης ατομικών εταιρειών και μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στις οικίες, σε καταστήματα και σε αποθήκες, καθώς και στα οχήματα των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής:

93.500 ευρώ,

6.400 λίρες Αγγλίας,

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών IPTV Βoxes,

κινητά τηλέφωνα,

αποθηκευτικούς δίσκους,

ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

6 πολυτελή αυτοκίνητα,

6 μοτοσικλέτες και

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων, στις οποίες αναγράφονταν λίστες με τους πελάτες, τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις αυτών, καθώς και τα χρηματικά ποσά που λάμβαναν από τον καθένα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

