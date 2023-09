Πολιτική

Μαρινάκης για Κασσελάκη: Δεν ξεκινήσαμε καλά...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αμφισβητεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία; την αρχή της πλειοψηφίας; Και τι λένε οι βουλευτές του κόμματός του που έχουν ψηφίσει νομοσχέδια; Και τα υπόλοιπα κόμματα τι έχουν να πουν;» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

-

Περιμένουμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις που δεν τις ακούσαμε χθες στην συνέντευξη του» είπε για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας παράλληλα το βίντεο που ανήρτησε σήμερα ο κ. Κασσελάκης από το γραφείο του στη Βουλή είπε: «Επειδή επισκέπτεται συχνά το κοινοβούλιο να μην περιορίζεται σε βόλτες στο κοινοβούλιο και το εστιατόριο για να μάθει τους χώρους αλλά να μάθει και κάποιες βασικές αρχές του κοινοβουλευτισμού».





Αναλυτικά η δήλωσή του:

Εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

"Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη,

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Μάλτα, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου EUMED-9. Το Μεταναστευτικό, με έμφαση στη φύλαξη των συνόρων και τη στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου.

Ο Πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει ότι το βασικό στοιχείο μιας συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι η φύλαξη των συνόρων, κάτι που αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει εκ νέου την ανάγκη να στηριχτούν οι χώρες πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία αυξάνονται οι ροές. Η χώρα μας θα συνεχίσει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα την πολιτική της στο μεταναστευτικό με έμφαση στη φύλαξη των συνόρων της, την επέκταση του φράχτη του Έβρου αλλά και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, αυτή είναι η πολιτική που έχει οδηγήσει στο να έχουμε, παρά την αυξητική τάση των ροών, μικρότερες συνέπειες σε σχέση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Έμφαση, ωστόσο, πρέπει να δοθεί στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, στη συνεργασία με τρίτες χώρες για τις επιστροφές, στην πάταξη των εγκληματικών δικτύων των λαθροδιακινητών ώστε να αποτρέπονται οι αναχωρήσεις, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου.

Το ζήτημα τονίστηκε και στην χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη με την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Ίλβα Γιόχανσον η οποία τόνισε πως οι προκλήσεις της Ελλάδας είναι προκλήσεις της ΕΕ και διαβεβαίωσε για την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Επεσήμανε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει έκτακτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και πως ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και ο Frontex, είναι έτοιμοι να προσφέρουν στην Ελλάδα επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα.

Πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, όπου θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, περιφερειακά ζητήματα, καθώς και όλα τα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, ενόψει των δύο επικείμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.



Αυξημένη είναι η επιφυλακή και η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για την κακοκαιρία Elias. Είναι μια μάχη εν εξελίξει και μέχρι την πλήρη αποκλιμάκωση του φαινομένου παραμένουμε στην πρώτη γραμμή με όλες μας τις δυνάμεις και στόχο την προστασία των πολιτών, της ανθρώπινης ζωής, των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις η ΕΛΑΣ, καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού είχαν τεθεί από την πρώτη στιγμή σε απόλυτη επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας η οποία επλήγη ξανά από ακραία καιρικά φαινόμενα και πριν λίγες μέρες.

Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία επιχειρούν 590 πυροσβέστες, 198 οχήματα καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ με λέμβους και άρματα. Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, απεγκλώβισαν 280 συμπολίτες μας, μεταφέροντάς τους σε ασφαλή σημεία, ενώ μέχρι χθες το απόγευμα είχαν πραγματοποιήσει 170 αντλήσεις υδάτων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται και οι Ένοπλες Δυνάμεις με πάνω από 1000 άτομα προσωπικό, οχήματα και λέμβους αλλά και μηχανήματα προκειμένου να μπορέσουν να επιχειρήσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη ετοιμότητα τέθηκαν αεροσκάφη της Πυροσβεστικής, όπως και εναέρια μέσα και πλοία των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η ΕΛΑΣ βρισκόταν στο πεδίο με 1.639 αστυνομικούς και 766 οχήματα μόνο στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου- δηλαδή πριν την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων- έως χθες το πρωί εστάλησαν από την Πολιτική Προστασία 23 μηνύματα 112, είτε προειδοποιητικά, ή ετοιμότητας, είτε απομάκρυνσης προς ασφαλή σημεία. Δεν υπήρξε κανένας νεκρός και δεν αναφέρθηκε κανένας αγνοούμενος στο πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Στις πληγείσες περιοχές, η κυκλοφορία των οχημάτων σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί κατά περίπτωση, ή επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μέχρι ένα συγκεκριμένο βάρος, λόγω της συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Αναφορικά με την ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Βόλου αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός λειτουργίας 6 γραμμές μέσης τάσης που αφορούν κυρίως τη ΒΙΠΕ Βόλου και 11 τμήματα γραμμών που κατά κύριο λόγο αφορούν την ηλεκτροδότηση του Δήμου Βόλου.

Συνεχίζουν να επιχειρούν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων ενώ ενισχύονται συνεχώς με τεχνικό προσωπικό, αντλητικά οχήματα, μηχανήματα και γεννήτριες.

Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στις πληγείσες περιοχές προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και έχουν γίνει ήδη καταβολές γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά. Ήδη 35 εκ. ευρώ έχουν καταβληθεί για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών και 1,7 εκατομμύρια ως πρώτη αρωγή εξ’ αιτίας των πυρκαγιών. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υφυπουργό κύριο Τριαντόπουλο για την διαδικασία κατόπιν και των νέων ακραίων καιρικών φαινομένων και συνολικά την πορεία των αποζημιώσεων.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους». Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί ένα νέο, πιο αποτελεσματικό και πιο στοχευμένο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα. Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν πάνω από 500 φορείς του Δημοσίου.

Το νομοσχέδιο κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά στην διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και ο δεύτερος στην αξιολόγησή τους.

Κύριοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας των Διοικήσεων, καθώς και η αξιολόγηση των διοικήσεων, με δυνατότητα επιβράβευσης ή παύσης, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν υψηλότερα τυπικά κριτήρια και αντικειμενικά προσόντα. Παράλληλα, δίνεται βαρύνουσα σημασία στις δεξιότητες, στην πρότερη εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων, και στη συνάφεια της προϋπηρεσίας και του πτυχίου με το αντικείμενο ενδιαφέροντος. Επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η ενδυνάμωση της αξιοκρατίας, η θωράκιση της αδιαβλητότητας του συστήματος επιλογής και η διασφάλιση της λογοδοσίας στο ανώτερο επίπεδο κάθε φορέα, ενέργειες που θα λειτουργήσουν ευεργετικά στην αναμόρφωση του Δημοσίου και τελικά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου κράτους που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών.





Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε το σχέδιο του υπουργείου για τη αναμόρφωση της θεραπείας των εγκεφαλικών στην Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία Δικτύου 17 Μονάδων Εγκεφαλικών, με 6 κλίνες ανά μονάδα, το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, μέσα σε χώρους των Νοσοκομείων. Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μονάδων εγκεφαλικών αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερους θανάτους ετησίως από εγκεφαλικά, λιγότερους ασθενείς με αναπηρία και αντίστοιχα λιγότερες νοσηλείες ασθενών σε κέντρα αποκατάστασης.

Οι μονάδες εγκεφαλικών θα αποτελέσουν τους πυλώνες βελτίωσης του συνόλου της διαχείρισης των ασθενών με εγκεφαλικό, από το προνοσοκομειακό στάδιο μέχρι την επανένταξη στην καθημερινότητα.

Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί κυρίαρχο και άμεσο στόχο για την Κυβέρνηση και οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Στόχος μας είναι η ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία, η μείωση του χρόνου αναμονής στα χειρουργεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και η ικανή στελέχωση των νοσοκομείων με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ώστε κάθε πολίτης να έχει την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη που χρειάζεται.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει μια σειρά από κινήσεις. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, όπως και την αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Υπεγράφη η σύμβαση ανακατασκευής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Θριάσιο Νοσοκομείο, που θα αλλάξει την εικόνα του Θριάσιου Νοσοκομείου και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες και προβλέπει την ανακατασκευή, την αναδιαρρύθμιση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος, αλλά και των εξωτερικών ιατρείων.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής και ανακαίνισης και σε πολλά άλλα νοσοκομεία της χώρας όπως το «Αττικό», το «Τζάνειο» και το «Μεταξά», αλλά και το Νοσοκομείο Παπανικολάου στο οποίο θα διατεθούν πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ, τμήμα των οποίων θα κατευθύνει στη δημιουργία ενός καινούργιου κτηρίου για γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του.

Αναδιαμορφώνεται πλήρως το Ε.Κ.Α.Β., κατά τα διεθνή πρότυπα, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου νέου ΕΣΥ με βασικό στόχο την ταχύτερη ανταπόκρισή του στις κλήσεις των πολιτών, από εξειδικευμένα και καλά εκπαιδευμένα πληρώματα ασθενοφόρων. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων κερδών, πλασματικών εκπτώσεων, αλλά και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς εταιρειών. Χθες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στην εταιρεία είσπραξης οφειλών Do Value από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, επειδή προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις και σε αποστολή εξώδικης επιστολής για ενημέρωση οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, η οποία, ωστόσο, είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν.3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα.

Παράλληλα, κατόπιν ελέγχων της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «BIC» διέθεσε 73 κωδικούς προϊόντων με υψηλότερο μεικτό περιθώριο κέρδους του επιτρεπομένου.

Ως εκ τούτου επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 230.000 ευρώ, ήτοι το διπλάσιο από το όφελος που αποκόμισε από την πώληση των εν λόγω προϊόντων κατά παράβαση της νομοθεσίας για το μεικτό περιθώριο κέρδους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν με ένταση τους ελέγχους. Έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπεί σε βάρος των καταναλωτών και να παραβιάζει την νομοθεσία και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω.

Το 2023 έως σήμερα έχουν διενεργηθεί 14.949 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 5.000.000 ευρώ.

Αυτή τη στιγμή η ΔΙΜΕΑ διενεργεί ελέγχους σε περισσότερα από 5.000 προϊόντα.

Παράλληλα, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης που επηρεάζει και την χώρα μας, το Υπουργείο έχει προβεί σε μια σε σειρά από κινήσεις όπως:

η αναβάθμιση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», η δημιουργία του «Καλαθιού των μαθητών», η επιβολή και επέκταση ως το τέλος του έτους του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, τη διεύρυνση των ελέγχων της ΔΙΜΕΑ και σε ελληνικά προϊόντα και κυρίως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, τα έκτακτα μέτρα στις πληττόμενες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές στη Θεσσαλία, ενώ νομοθετήθηκαν τρεις νέες παρεμβάσεις.

Η πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής» σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζουμε μόνιμη μείωση τιμής στο ράφι με ειδική σήμανση στα προϊόντα, τουλάχιστον 5%, για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 6 μηνών.

Η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων από τα σουπερμάρκετ και

Η ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και της πλατφόρμας e-katanalotis.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε πριν λίγο τα μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία παραμένουν σταθερά, σε σχέση με τα αντίστοιχα του τρέχοντος μήνα.

Συγκεκριμένα, για τον επόμενο μήνα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες, η ενίσχυση ανέρχεται σε 15€ ανά κιλοβατώρα. Κατηγορία που αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 50 € ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους.

Επιπλέον για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η ενίσχυση ανέρχεται στα 15€ ανά κιλοβατώρα, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες, τον Οκτώβριο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 22 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα από 63.000 ψηφιακά ραντεβού από τα 98.000 που είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr από το πρωί της Δευτέρας (25/9) οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία της, για την έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων ή την αντικατάστασή τους λόγω μεταβολής των στοιχείων, λήξης ισχύος, φθοράς ή παλαιότητας. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τις πρωτεύουσες νομών τα ραντεβού έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Κατόπιν τούτου η ΕΛΑΣ και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα εκκινήσουν τη διάθεση ραντεβού και για τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, δηλαδή ακόμα 49.335 ραντεβού.

Οι νέες ταυτότητες αποτελούν ένα αναγκαίο βήμα για την εναρμόνισή μας όχι μόνο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και με το διεθνές περιβάλλον. Εξασφαλίζουν με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές την ασφάλεια των πολιτών, την δυνατότητά τους να κινούνται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την πλαστογράφηση των επίσημων κρατικών τους εγγράφων.

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου άνοιξε εκ νέου, το σύστημα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται σήμερα η καταβολή επιδομάτων ύψους περί τα 182 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 1.332.000 ωφελούμενους από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Πρόκειται για τα επιδόματα: παιδιού, στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναπηρικά, ομογενών, στεγαστικής συνδρομής, Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, κοινωνικής συνδρομής υπερηλίκων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, γέννησης, κηδείας, κόκκινων δανείων, προστατευόμενων τέκνων θανόντων σε φυσικές καταστροφές, του προγράμματος «Γέφυρα», του προγράμματος Προσωπικού βοηθού και του επιδόματος αναδοχής. Η κοινωνική πολιτική αποδεικνύεται με πράξεις και όχι λόγια, συνθήματα και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Στόχος της πολιτικής της Κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κάθε πολίτη με μόνιμες παρεμβάσεις για όλους αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για όσους έχουν περισσότερο ανάγκη. Και σε αυτή μας τη δέσμευση μπορούμε να είμαστε συνεπείς, αφού σήμερα η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ οικονομικά.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 η χώρα μας είχε το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, το ΑΕΠ μας έχει αυξηθεί σχεδόν 5 μονάδες παραπάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τα τέλη 2019. Το 2022 η χώρα μας είχε την μεγαλύτερη πτώση στον λόγο χρέους/ΑΕΠ στον κόσμο. Φέτος θα σημειωθεί μία ακόμα μεγάλη πτώση στο χρέος συναρτήσει του ΑΕΠ που θα αγγίξει επίπεδα χαμηλότερα από του 2012, οι εξαγωγές μας ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασαν σχεδόν στο μισό της οικονομίας και ο μηνιαίος δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα ενώ στην ευρωζώνη έχει πέσει, το αντίστροφο από ότι παρατηρούσαμε την προηγούμενη δεκαετία

Με τη συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός κ. Γιάννης Οικονόμου και ο Υφυπουργός κ. Γιώργος Κώτσηρας δημιουργούνται Κινητές Μονάδες Παραλαβής Αιτήσεων Διαβατηρίων από Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές στο εξωτερικό.

Για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία εισάγει ως δυνατότητα το θεσμό των Κινητών Μονάδων για την παραλαβή δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε των χωρών διαπίστευσης των Πρεσβευτικών μας Αρχών είτε της προξενικής περιφέρειας των Προξενικών μας Αρχών.

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν ξεχνά τους Έλληνες του εξωτερικού, τους υπολογίζει, τους σέβεται. Το απέδειξε με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την άρση των περιορισμών με στόχο της διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και το αποδεικνύει ξανά με την δημιουργία Κινητών Μονάδων που θα βρίσκονται κοντά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά: για εμάς δεν υπάρχουν Έλληνες δύο κατηγοριών όπως για την αντιπολίτευση.





Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κόρινθο για την υποστήριξη του υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Δυτική Μακεδονία για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του υποψηφίου Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη. Για το πλήρες πρόγραμμα θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου θα μεταβεί στη Γρανάδα όπου θα συμμετάσχει στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

ΣΥΡΙΖΑ: Μαθήματα δημοκρατίας στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

"Θέλει περισσό θράσος να παραδίδεις μαθήματα δημοκρατίας στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λίγες ώρες μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα σε βάρος των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών" αναφέρει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: “η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει…” (βίντεο)

Βρετανικό Μουσείο: Σκάνδαλο με αγορά αγαλματίδιου

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης δεν θα εκτελεστεί γιατί “δεν μπορεί να κατανοήσει” την ποινή του