Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η δύσκολη όψη και η απιστία (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Αυτό το τριήμερο λέμε “όχι στις απιστίες", γιατί θα μας ανακαλύψουν», είπε η Λίτσα Πατέρα την Παρασκευή στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Όπως είπε η αστρολόγος, «δεν μπορεί να γίνει κάτι πονηρό και να μην έρθει στο προσκήνιο. Γιατί έχουμε μία πανσέληνο στον Κριό/Ζυγό, που είναι οι σχέσεις και οι συνεργασίες και πάνω απ’ όλα η Αφροδίτη κάνει μια δύσκολη όψη με τον Ουρανό, που φέρνει χωρισμούς και ότι κάποια πράγμα έρχονται στο προσκήνιο»

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα τόνισε ότι πρέπει να προσέχουμε και τις οικονομικές συναλλαγές μας.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

