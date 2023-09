Πολιτισμός

“Athens Palestine Film Festival 2023”: Η Παλαιστίνη στους κινηματογράφους της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Στοχεία από τις ταινίες που θα προβληθούν, σε ποια αίθουσα θα γίνει η διοργάνωση.

-

Η Dounias και το Studio New Star Art Cinema παρουσιάζουν το πλήρες πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Athens Palestine Film Festival 2023. Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί 7 προβολές σε διάστημα 4 ημερών.

Το Athens Palestine Film Festival ανοίγει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η ταινία A House in Jerusalem, που γράφτηκε από το χαρισματικό ζευγάρι Muayad και Rami Alayan. Με έντεχνο τρόπο και μέσα από την οπτική μιας νεαρής κοπέλας, οι σκηνοθέτες υφαίνουν ένα σπαρακτικό αφήγημα ασυνήθιστου σασπένς. Αυτή η συναρπαστική ιστορία εμβαθύνει στην ανθεκτική δύναμη της μνήμης και στον βαθύ αντίκτυπο της αγάπης.

Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το Liwan, ένα ντοκιμαντέρ για έναν ομώνυμο πολιτιστικό χώρο στη Ναζαρέτ, της Doris Hakim, Ελληνοπαλαιστίνιας σκηνοθέτιδας με έδρα την Αθήνα, και το Three Promises από τον πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη Yousef Srouji, ο οποίος κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 19ο Ετήσιο Camden Film Festival στο Maine, ένα από τα κύρια φεστιβάλ ντοκιμαντέρ των ΗΠΑ.

Το Nation Estate της Larissa Sansour, μια εννιάλεπτη ταινία μικρού μήκους επιστημονικής φαντασίας, παρουσιάζει μια άκρως κλινική και δυστοπική απεικόνιση της παλαιστινιακής κατάστασης και ανοίγει την τρίτη νύχτα, ακολουθούμενη από το Alam (η Σημαία), μια ταινία του Firas Khoury, που απεικονίζει τη ζωή των Παλαιστινίων φοιτητών σε ένα Ισραηλινό Γυμνάσιο.

Η βραδιά λήξης του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει το TheCupReader, μια χιουμοριστική ταινία μικρού μήκους για μια καφεμάντισσα και τις ικανότητές της στο προξενιό, σε σκηνοθεσία της SuhaAraj, και την ταινία TheWanted 18, ένα αντισυμβατικό ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των Amer Shomali και PaulCowan, με επίκεντρο την προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε να επιτευχθεί η αυτάρκεια μιας γαλακτοκομικής παραγωγής σε μια παλαιστινιακή πόλη στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους στον μοναδικό κινηματογράφο Studio New Star Art Cinema. Η είσοδος είναι 5€ τη βραδιά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30 και η προβολές ξεκινάνε στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Σκρέκας: Συνεχείς έλεγχοι για αισχροκέρδεια - “Φυσιολογική” η τιμή του ελαιόλαδου

Αντιγριπικός εμβολιασμός - Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας