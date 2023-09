Οικονομία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Παράταση για το επίδομα στους κατοίκους της Θεσσαλίας

Ακόμα ένα μέτρο στήριξης για τους πληγέντες από την κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία. Τι θα ισχύσει.

Παράταση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω της κακοκαιρίας Daniel, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, παρατείνεται για τρεις μήνες στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται υποβολή νέας αίτησης τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 και αντίστοιχα για δύο μήνες, στις περιπτώσεις που απαιτείται υποβολή νέας αίτησης τον μήνα Οκτώβριο 2023 για την επανένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα -και στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής που καταβάλει η κυβέρνηση για τη στήριξη των πληγέντων που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία- αποφασίστηκε η 3μηνη και 2μηνη παράταση του επιδόματος στέγασης για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η άμεση βοήθεια σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η έναρξη διαδικασιών για την ανακούφιση των πληγέντων, είναι οι προτεραιότητες του κρατικού μηχανισμού. Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δημιουργήθηκε για να απαντά με συνέπεια στις ανάγκες του πολίτη».

