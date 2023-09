Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία: Νέα περιστατικά λεπτοσπείρωσης – Αύξηση σε γαστρεντερίτιδες και αναπνευστικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα υγειονομικά δεδομένα από τις πληγείσες από την κακοκαιρία “Daniel” περιοχές. Η πορεία του εμβολιασμού των ασθενών.

-

Το τελευταίο 24ωρο έχουν προσέλθει στα ΤΕΠ των μονάδων υγείας 1.272 πολίτες, εκ των οποίων 32 έχουν καταγραφεί με λοίμωξη του γαστρεντερικού και 86 με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν οι 49 είχαν θετικό έλεγχο για κορονοϊό. «Παρατηρείται μία μικρή αύξηση της αναλογικής νοσηρότητας γαστρεντερίτιδας και λοίμωξης του αναπνευστικού, χωρίς να υπερβαίνουν όμως τα αναμενόμενα στο συγκεκριμένο πληθυσμό», είπε ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Σερέτης από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 6 νέες νοσηλείες με γαστρεντερίτιδα και 15 νέες με λοίμωξη του αναπνευστικού. «Δεν παρατηρείται συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στις υπό επιτήρησης περιοχές» είπε ο κ. Σερέτης. Σχετικά με κρούσματα λεπτοσπείρωσης είπε ότι σήμερα δεν διαγνώστηκε νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ο συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης ανέρχεται στα 9, εκ των οποίων ένας ασθενής έχει καταλήξει και 2 νοσηλεύονται.

Τέλος συνεχίζονται οι εμβολιασμοί έναντι του τετάνου και της ηπατίτιδας Α. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί έναντι του τετάνου 1.761 άτομα και 164 παιδιά έναντι της ηπατίτιδας Α.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Το βίντεο για “φωτιά στην Βουλή”, οι Σπέτσες και ο αγώνας τρεξίματος (βίντεο)

Market Pass: σταδιακή καταβολή του βοηθήματος

Κοκαΐνη: Κατασχέθηκε ποσότητα ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)