Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” – Πρώτη αρωγή: Πάνω από 11 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν στους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε από το Συντονιστικό της Λάρισας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης σχετικά με τους πληγέντες Daniel και Elias.

-

Η τρίτη καταβολή της πρώτης αρωγής, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, πραγματοποιείται την Παρασκευή μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Χρήστος Τριαντόπουλος, σε ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η καταβολή της Παρασκευής αφορά 575 δικαιούχους συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και προσέθεσε ότι αυτή την εβδομάδα έχουν καταβληθεί αθροιστικά 11,1 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, όπως τόνισε, στο σύνολο, μέχρι την Παρασκευή, έχουν καταβληθεί 36,7 εκατ. ευρώ σε 6.648 δικαιούχους και προσέθεσε ότι η διαδικασία στήριξης των πληττόμενων μέσα από τη διαδικασία της κρατικής αρωγής προχωρά ενώ όλες οι δράσεις διαχείρισης και αποκατάστασης των δυσμενών επιπτώσεων από ακραία και πρωτόγνωρα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία, συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό.

Επιπλέον ο κ. Τριαντόπουλος σημείωσε ότι πλέον, άρχισε η καταβολή πρώτης αρωγής και σε επιχειρήσεις, σε συνέχεια των στοιχείων που έλαβαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, από την καταβολή της Παρασκευής, ένα ποσό 558.000 αντιστοιχεί σε 173 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και, ειδικότερα, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπου είναι και η έδρα της συντριπτικής πλειοψηφίας των περιπτώσεων που έχουν για τη σημερινή καταβολή.

«Συνεπώς, ανάλογα με τη ροή στοιχείων από την Περιφέρεια θα προχωρήσει αντιστοίχως και η καταβολή της πρώτης αρωγής προς τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε ο κ. Τριαντόπουλος.

Παράλληλα, οι Επιτροπές Κρατικής Αρωγής των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζουν το έργο καταγραφής των αυτοψιών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τον αριθμό τους συνολικά να ανέρχεται, μέχρι εχθές Πέμπτη, σε 5.524 αιτήσεις, και 3.383 αυτοψίες.

Πέρα από τις επιχειρήσεις, όπως επισήμανε, μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής παρέχεται ενίσχυση και σε κτηνοτροφικές μονάδες.

«Αντίστοιχα στοιχεία, λοιπόν, αναμένονται και από τον ΕΛΓΑ, ώστε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι καταβολές της πρώτης αρωγής προς τις κτηνοτροφικές μονάδες», υπογράμμισε ενώ προσέθεσε ότι οι αιτήσεις προς την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζονται, αλλά -πλέον- με μειωμένο ρυθμό.

Ειδικότερα, όπως είπε, μέχρι λίγο πριν τη συνεδρίαση του Συντονιστικού, είχαν πραγματοποιηθεί 30.090 οριστικοποιημένες αιτήσεις, ενώ έχουν γίνει και 4.721 προσωρινές αιτήσεις.

Κακοκαιρία “Elias”

Αναφορικά με το δεύτερο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τον Βόλο, κι άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της υπόλοιπης χώρας, ο κ. Τριαντόπουλος είπε, ότι προβλέπεται κι έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της κρατικής αρωγής.

«Δυστυχώς η Θεσσαλία επλήγη μέσα σε λίγες μέρες από το προηγούμενο και από δεύτερο ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο. Κυρίως ο Βόλος, αλλά και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος και της υπόλοιπης χώρας.

Και για αυτό το δεύτερο πλημμυρικό φαινόμενο προβλέπεται και έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της κρατικής αρωγής, με:

ενίσχυση για την κάλυψη της οικοσκευής και των πρώτων αναγκών μέσα από τους Δήμους αυτή τη φορά, μέσα από έκτακτη χρηματοδότηση που θα τους χορηγηθεί

επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των ζημιών μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια, και

παροχή στεγαστικής συνδρομής για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές.

Και ισχύουν φυσικά όλα τα άλλα σχετικά μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τριαντόπουλος.

Διασταυρώσεις

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία διασταυρώσεων από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, όπως είπε, προκύπτει ότι ένας αξιοσημείωτος αριθμός από τις αιτήσεις αυτές δεν ανταποκρίνεται σε δικαιούχους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που επιχειρείται παραπλάνηση της διαδικασίας.

«Συνεπώς, θέλω για ακόμα μια φορά να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία που ακολουθείται έχει ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση θα πάει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη και το δικαιούνται. Και η ΑΑΔΕ δεν έχει σταματήσει τη διαδικασία αυτόματου εντοπισμού στα χωριά που έχουν πληγεί σημαντικά με μικρά όμως αποτελέσματα καθώς έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό το έργο αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά το έργο της ΑΑΔΕ, προ ημερών έστειλε σε όλους σχετικό μήνυμα για να υποβάλουν το IBAN του στα φορολογικά τους στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, αρκετοί, όμως ακόμα όχι», σημείωσε ο κ. Τριαντόπουλος.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι εργάζονται εντατικά, ώστε το έργο να προχωρά και η κρατική αρωγή να φτάσει σε όλους όσους την δικαιούνται. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Το βίντεο για “φωτιά στην Βουλή”, οι Σπέτσες και ο αγώνας τρεξίματος (βίντεο)

Market Pass: σταδιακή καταβολή του βοηθήματος

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η δύσκολη όψη και η απιστία (βίντεο)