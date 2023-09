Κόσμος

Ερντογάν: Η Τουρκία γίνεται ισχυρότερη, ξεπερνά τα σύνορα, έχει αυτοπεποίθηση και διεκδικεί

Στο φεστιβάλ της Σμύρνης TEKNOFEST μίλησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας για τα επιτεύγματα της χώρας του.

Σε δηλώσεις του στο TEKNOFEST στη Σμύρνη, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «ολοκληρώνουμε γρήγορα τις δοκιμές του (μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους) Κόκκινου Μήλου, οι οποίες θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αεροπορική μας ισχύ. Πρώτα ο Αλλάχ, με την ένταξη του Κόκκινου Μήλου στους εξοπλισμούς μας, ανοίγουμε νέους δρόμους στον τομέα αυτό. Παρουσιάσαμε το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, το οποίο ονομάσαμε Kaan, και προχωράμε βήμα-βήμα τις διαδικασίες παραγωγής του. Με το Ak?nc?, έχουμε ενισχύσει την κυριαρχία μας στα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Εκτός αυτών, φέρουμε εις πέρας με περισσή σπουδή 850 διαφορετικά έργα στην αμυντική βιομηχανία, τα οποία είναι όλα πιο κρίσιμα το ένα από το άλλο. Το αεροπλανοφόρο Anadolu, το πρώτο πλοίο UCAV στον κόσμο, υψώνει περήφανα τη σημαία μας στις θάλασσές μας.

Όπως και σε άλλους τομείς, θα δουλεύουμε μέρα και νύχτα μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας για μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία στον τομέα της άμυνας».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος υπερηφανεύτηκε για τα επιτεύγματα της χώρας του λέγοντας:

«Δεν βλέπουμε μόνο τα προϊόντα της εθνικής μας τεχνολογίας να αναπτύσσονται, τα οποία αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για εμάς, αλλά γινόμαστε επίσης μάρτυρες της ανόδου της Τουρκίας, η οποία γίνεται ισχυρότερη, ξεπερνά τα σύνορα, έχει αυτοπεποίθηση και διεκδικεί. Μαζί με το Κόκκινο Μήλο, το Ak?nc?, το ΤΒ2, το ΤΒ3, το GokBey, το Atak, υπάρχει αγώνας, προσπάθεια, υπομονή, επιμονή και θάρρος στον αέρα πάνω από το Τσιγλί (της Σμύρνης».

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στον Αμερικανό επιχειρηματία Έλον Μασκ τον οποίο είχε προσκαλέσει στο TEKNOFEST.

«Παρόλο που κάποιοι εξακολουθούν να συνεχίζουν τις καμπάνιες συκοφαντίας τους με απίστευτους ισχυρισμούς, η παραγωγή του Togg συνεχίζει να αυξάνεται. Κατά την επίσκεψή μας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, προσκαλέσαμε την Tesla να επενδύσει στη χώρα μας, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός είναι καλός.

Με τις κινήσεις που έχουμε κάνει στην αμυντική βιομηχανία, οι εξαγωγές μας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Ο στόχος μας για τις αμυντικές εξαγωγές φέτος είναι να ξεπεράσουμε τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως ακριβώς φτάσαμε τα 4,5 δισ. δολάρια πέρυσι, θα ξεπεράσουμε αυτά τα νούμερα», ανέφερε.

