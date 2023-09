Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Νεαρός μετέφερε χασίς και όπλο (εικόνες)

Πώς τον εντόπισε η Αστυνομία και ποια πειστήρια του αδικήματος της εμπορίας βρέθηκαν επάνω του.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Πέμπτη το πρωί στον Ασπρόπυργο, 19χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Συγκεκριμένα κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, αστυνομικοί τον εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Στη συνέχεια κατά την διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε ο 19χρονος σε σπίτι στον Ασπρόπυργο όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

447,83 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

πιστόλι με μία γεμιστήρα,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

10 κινητά τηλέφωνα και

6 συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα κάνναβης, σπόρους κάνναβης και λιπαντική ουσία για την επεξεργασία της κάνναβης.





Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

