MED9 - Μητσοτάκης: Να αποφασίζει η Ευρώπη ποιος μπαίνει στην ΕΕ και όχι οι διακινητές

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στις κοινές δηλώσεις των ηγετών στη Σύνοδο της Μάλτας.

Ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής EUMED-9 στη Μάλτα στάθηκε σε τρία σημεία, στην κλιματική κρίση, στο μεταναστευτικό και στην οικονομική διακυβέρνηση.

Για την κλιματική κρίση αρχικά ευχαρίστησε όλους τους ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο για την υποστήριξή τους στην Ελλάδα. Είπε ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με έντονες πυρκαγιές και πλημμύρες και επισήμανε ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει τη Μεσόγειο με δυσανάλογο τρόπο. «Θα πρέπει να μας κάνει να δράσουμε άμεσα. Χαίρομαι που συμφωνείτε με το περιεχόμενο της επιστολής που σας έστειλα που λέει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μίλησε για πιο ολοκληρωμένη συνεργασία και σε θέματα πρόληψης.

«Να διασφαλίσουμε ισορροπία μεταξύ της ατζέντας μας για την μακροπρόθεσμη άμβλυνση του προβλήματος και τη βραχυπρόθεσμη λύση των συνεπειών από την κλιματική κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια ισορροπία», σημείωσε και έθιξε το θέμα των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Επισήμανε ότι όταν προκύπτουν τέτοιες καταστροφές σε ορισμένες χώρες το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται και έφερε ως παράδειγμα τη Λιβύη όπου είχαν 20.000 θανάτους από την ίδια κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα.

Για το μεταναστευτικό δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τόνισε ότι πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη και όχι οι διακινητές να αποφασίσουν ποιοι θα μπαίνουν στην ΕΕ και ποιοι όχι. «Είναι πιο ασφαλές να μπορέσουν τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι βάρκες δεν θα ξεκινούν από τις ακτές προς τη Μεσόγειο για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία και στη θέσπιση κριτηρίων για τους αιτούντες άσυλο. «Να έχουμε κοινή γραμμή», είπε και σημείωσε πως πρέπει «να παρέχουμε και τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης αλλά με τους δικούς μας όρους».

Για την οικονομική διακυβέρνηση τόνισε πως δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που επιτάσσουν δημοσιονομικές προσαρμογές που οδηγούν σε περαιτέρω ύφεση. «Να επιστρέψουμε στην πρόταση της Επιτροπής που δίνει ευελιξία στα κράτη να μπορούμε να διαμορφώνουμε τη δική μας δημοσιονομική προσαρμογή και να έχουμε επενδύσεις για να υπερασπιστούμε την αυτονομία μας», είπε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός ευχήθηκε τα καλύτερα στην Κύπρο για την επόμενη συνάντησή τους και είπε ότι η σημερινή σύνοδος ήταν επιτυχής και παραγωγική μορφή συνεργασίας.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται: «Είναι απαράδεκτο ο κ. Μητσοτάκης να χρησιμοποιεί τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου για να επαίρεται για την "πολιτική ενεργητικής αποτροπής" της χώρας, τη στιγμή που πριν λίγους μήνες 600 άνθρωποι πνίγηκαν εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, στην οποία βρίσκονταν για 13 ώρες χωρίς να τους παρασχεθεί ούτε ένα σωσίβιο. Εξίσου απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ούτε ευθύνες έχουν αποδοθεί για αυτήν την τραγωδία, ούτε συμπεράσματα αναζητούνται για το τι πρέπει να γίνει ώστε να μην επαναληφθεί. Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η προστασία των συνόρων της Ελλάδας πρέπει να εξασφαλίζεται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προάσπιση όποιας ζωής απειλείται. Και ασφαλώς με αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό και ευρωτουρκικό επίπεδο. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ την αποσιώπηση αυτής της υπόθεσης που προσπαθεί να επιβάλλει ο κ Μητσοτάκης προκειμένου να νομιμοποιήσει την πολιτική του».?

