Βρούτσης για ΟΑΚΑ: Αντιμετώπιση των προβλημάτων το ταχύτερο δυνατόν

Περαιτέρω ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη δήλωση του αρμόδιου υπουργού για το "κλείσιμο" του ΟΑΚΑ.

Κατόπιν της απόφασης του ΟΑΚΑ, που σε συνεννόηση με τον Γιάννη Βρούτση, ανέστειλε τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, ήδη συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα προβλήματα που ανέκυψαν από αυτή την αναγκαία απόφαση.

«Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα προβλήματα που ανέκυψαν στο ΟΑΚΑ. Πρώτιστο μέλημά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων», επισήμανε ο κ. Βρούτσης, ο οποίος την προσεχή Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, θα προβεί σε ανακοινώσεις για τις περαιτέρω ενέργειες αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία της αθλητικής κοινότητας.

