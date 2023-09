Αθλητικά

Super Cup: Ο Παναθηναϊκός “εκτέλεσε” τον ΠΑΟΚ

Ενα ξέσπασμα του ΠΑΟ ήταν αρκετό για να επικρατήσει του ΠΑΟΚ.

-

Ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, από τα μισά της τρίτης περιόδου , μέχρι της αρχές της τέταρτης, καθόρισε απόψε, στο κλειστό στις Καλυθιές της Ρόδου, τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup. Οι «πράσινοι» κέρδισαν με 77-64 και προκρίθηκαν στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης, όπου τους περιμένει ο Ολυμπιακός. Οι «ασπρόμαυροι», στον μικρό τελικό του τουρνουά, θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό.

Κορυφαίος για τους νικητές, οι οποίοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10/21 τρίποντα (με τον ΠΑΟΚ να έχει 3/23), ήταν ο Ματίας Λεσόρ (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κόψιμο). Πάλεψε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς ο Τζαμάνι ΜακΝίς (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 κόψιμο).

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς τους Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι, Ιωάννη Παπαπέτρου, Κώστα Μήτογλου (σ.σ. τραυματίες οι δύο τελευταίοι), ενώ ο ΠΑΟΚ είχε απόντα τον Σταύρο Σχίζα (σ.σ. δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Ρόδο, λόγω αιματώματος στη γάμπα).

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 33-38, 45-65, 64-77.

Με τον Σλούκα να μοιράζει την μπάλα (6 ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο) και τους Εναγκόμεθ, Γκάι, Λεσόρ να σκοράρουν εύκολα, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +6 (9-15) στο 6’. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αμυντική ενέργεια και έχοντας επιβλητικό στη ρακέτα τον ΜαΚνίς, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και πήρε κεφάλι στο σκορ στο 16’ με έναν πόντο (26-25).

Ο σέντερ του «Δικεφάλου» πήγε- αναγκαστικά- στον πάγκο, ελάχιστα αργότερα (3 φάουλ), με τον Λεσόρ να ευθύνεται αφενός για τη φθορά του και αφετέρου για την επιθετική δυναμική των «πράσινων» κοντά στο καλάθι. Με κύριο εκτελεστή τον Γάλλο σέντερ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 31-35, λίγο πριν το ημίχρονο και με +10 στο 21’ (33-43), με τους Σλούκα, Ερναγκόμεθ να ευστοχούν σε δίποντο και τρίποντο, αντίστοιχα.

Με «βόμβες» από τα 6.75 (σ.σ. τα πρώτα τρίποντα του στο ματς), από τους Μαργαρίτη, Χάρισον και τον ΜακΝίς να συνδράμει, επίσης, επιθετικά, ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 3 πόντους (43-46) στο 25’.

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με επιμέρους 2-22, «πυροβολώντας» από το τρίποντο κύρια με τον Βιλντόζα (3/3), απέκτησε «αέρα» 23 πόντων (45-68), στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 12 πόντους (62-74), στο 36’, η προσπάθειά του, όμως, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Καρπάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, ΜακΝίς 19, Χάρισον 13 (1), Φρίντρικσον 5 , Μαργαρίτης 3 (1), Γκίλμορ 7, Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 8, Αρσενόπουλος 7 (1), Σωτηρίου, Μπελιάουσκας 2

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 1, Γκάι 14 (4), Σλούκας 8 (1), Λεσόρ 20, Ερναγκόμεθ 10 (2), Βιλντόζα 11 (3), Μωραϊτης, Γκραντ 6 (1), Αντετοκούνμπο 4, Γκριγκόνις 3, Μαντζούκας