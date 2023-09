Αθλητικά

ΟΑΚΑ - Γαλακτόπουλος: έπεφτε σίδερο 80 κιλών και βάζαμε… βίδες (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν οι “κατόπιν εορτής” αποκαλύψεις του επί σειρά ετών Προέδρου του ΟΑΚΑ, για την ουσιαστικά ανύπαρκτη συντήρηση των στεγάστρων του Καλατράβα.

Αποκαλυπτικός για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία πολλά χρόνια το στέγαστρο του ΟΑΚΑ, τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο και σε άλλους χώρους, στους οποίους έχουν βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια εκατομμύρια άνθρωποι.

Τo 2009 παραδόθηκε οριστικά και πλήρως στο ελληνικό Δημόσιο το στέγαστρο Καλατράβα και το 2019 εστάλη επιστολή στον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού από την κατασκευάστρια εταιρεία, που υπεδείκνυε ακόμη και ποια σημεία έπρεπε να ελεγχθούν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο ολυμπιονίκης Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο οποίος όπως ανέφερε ανέλαβε Πρόεδρος του ΟΑΚΑ το 2011-2012 και ήταν Πρόεδρος του ΟΑΚΑ για περίπου 4,5 χρόνια, μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα στέγαστρα τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο και στην «Αγορά» και άλλους χώρους.

«Όταν ανέλαβα την προεδρία του ΟΑΚΑ, ήρθαν οι τεχνικοί και μου είπαν ότι έχει λήξει η σύμβαση ελέγχου του στεγάστρου Καλατράβα», ανέφερε αρχικώς.

«Έμπαιναν βίδες στα σίδερα που έπεφταν! Στην στοά Καλατράβα, η γέφυρα στηρίζεται σε μπετά, δεμένα στις άκρες με βίδες. Με τους σεισμούς και με τον αέρα κάποιες βίδες «έκοβαν». Κάποια ημέρα κρέμασε και έμεινε 60 πόντους από το έδαφος, από εκεί που περνούσε ο κόσμος!», είπε ο κ. Γαλακτόπουλος.

Όπως συμπλήρωσε, «Πήγαν οι τεχνικοί του ΟΑΚΑ, έβαλαν σίδερα και έγινε διόρθωση. Όλες οι βίδες είναι σκουριασμένες. Ξεκίνησα και έκανα κάθε 15 ημέρες έγγραφα στον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού ότι πρέπει να γίνει συντήρηση. Η εταιρεία που το έφτιαξε, για να το συντηρήσει ζήτησε 17 εκατομμύρια. Ήταν περίοδος μνημονίων τότε και δεν υπήρχαν χρήματα να διατεθούν.».

«Το ΟΑΚΑ με τα οικονομικά που είχε, προσπαθούσε να βάζει βίδες και ότι μπορούσε, γινόταν συντήρηση με το προσωπικό του ΟΑΚΑ. Κάθε μήνα έστελνα χαρτί στο υπουργείο και δεν μου απαντούσε κανένας. Σκέψου να έπεφτε κανένα καλώδιο», είπε ο κ. Γαλακτόπουλος.

Ανέφερε ακόμη ότι «Επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήθελαν να φτιάξουν και το Μουσείο για τους Ολυμπιακούς αγώνες και να το δώσουν σε λειτουργία. Ήρθε ο κ. Κοντονής και τα σταμάτησε όλα και δεν ήθελε να κάνει τίποτα».

«Είχε πέσει σίδερο που ήταν 80 κιλά! Πέφτοντας κάτω αυτό γινόταν 1,5 τόνος…», είπε ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ουσιαστικά λέγοντας ότι από τύχη δεν έχουν υπάρξει σοβαροί τραυματισμοί ή και κάτι χειρότερο τα τελευταία χρόνια.

Με έναν μορφασμό απάντησε στο «πως και δεν έχει μαθευτεί τίποτα τόσα χρόνια;», ενώ σημείωσε ότι «το μπάσκετ είναι πιο δεμένο και δεν έχει πάθει τίποτα».

