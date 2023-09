Πολιτική

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων στον ΑΝΤ1 για τον “μαύρο χάρτη” της εγκληματικότητας και τα έργα καλλωπισμού και πρασίνου που “αλλάζουν εικόνα” στην πόλη.

-

Στην αποκάλυψη ότι η σύζυγος του, Σία Κοσιώνη, είναι μεταξύ εκείνων που σε αυλές, μπαλκόνια και ταράτσες έχουν μποστάνι στο σπίτι τους, προχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας το Σάββατο στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Σχετικά με την εικόνα της πρωτεύουσας και τις προσπάθειες καλλωπισμού και δημιουργίας χώρων πρασίνου στην Αθήνα, ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι, μεταξύ άλλων, υπάρχει το πρόγραμμα «Πρόσοψη», για το εξωτερικό βάψιμο των κτηρίων και όπως είπε ήδη έχουν βαφτεί 500 κτήρια, με χρηματοδότηση της δαπάνης από τον Δήμο Αθηναίων.

«Εάν δείτε την πόλη από ψηλά, η εικόνα είναι άσχημη. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα πρόγραμμα για να αλλάξει η εικόνα», επεσήμανε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Μιλώντας από το πρώην εργοστάσιο Κοροπούλη, που έχει μετατραπεί σε πάρκο, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «Στην Αθήνα είμαστε στριμωγμένοι. Έχουμε κληρονομήσει πολύ τσιμέντο. Εξασφαλίσαμε έναν ελεύθερο χώρο και φτιάξαμε ένα πάρκο στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο Κοροπούλη που ήταν “φάντασμα” για 30 χρόνια»

«Θέλουμε να φτάσει η ανακύκλωση στο 40%. Έχουμε ξεκινήσει να αλλάζουμε τα φώτα σε όλη την πόλη. Έχουμε τον σταθμό των ΚΤΕΛ στη Λιοσίων, που θα γίνει χώρος πράσινου. Έχουμε την διπλή ανάπλαση που θα μας δώσει πράσινο, όχι μόνο του Παναθηναϊκού», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων για έργα που έχουν δρομολογηθεί και η υλοποίηση τους πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων διαβιούν στην πρωτεύουσα.

Σχετικά με την αστυνόμευση, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρατήρησε ότι «Μίλησα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Οικονόμου. Υπάρχει αύξηση της αστυνόμευσης της πόλης, αυτό το βλέπουμε στους δρόμους. Έχουμε χαρτογραφήσει την πόλη και έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο τον “μαύρο χάρτη” της εγκληματικότητας».

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Γαλακτόπουλος: έπεφτε σίδερο 80 κιλών και βάζαμε… βίδες (βίντεο)

Νέα Υόρκη: Πλημμύρες μετά τις καταρρακτώδεις βροχές (εικόνες)

Γερμανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ... υπέρ του ακροδεξιού AfD