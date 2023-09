Πολιτική

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Τι είπε για την μελέτη επί Κυβέρνησης Σαμαρά που “χάθηκε” επί ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα ανοίξει το ΟΑΚΑ. Τι απαντά στον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει για την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων.

«Μετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού, τον Ιούλιο του 2021 για αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, ανατέθηκαν σχετικές μελέτες και τώρα ήρθε στα χέρια μου το πόρισμα της μελέτης από την κοινοπραξία στην οποία ανατέθηκε μετά από διαδικασία 6 μηνών. Η μελέτη ήρθε στα χέρια μου προχθές και οδήγησε στην απόφαση για κλείσιμο του ΟΑΚΑ», είπε ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομή «Στούντιο με Θέα», για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο.

Κληθείς να σχολιάσει όσα είπε νωρίτερα στην ίδια εκπομπή ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ότι «έπεφταν σίδερα 80 κιλών και εμείς αλλάζαμε βίδες», ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τον Αθλητισμό, τόνισε ότι «επί 20 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα».

«Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η στατική επάρκεια δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια για την στατικότητα των στεγάστρων και μας οδήγησε σε αυτήν την απόφαση», είπε ο Γιαννης Βρούτσης, τονίζοντας ότι πρώτο μέλημα ήταν «να διασφαλίσουμε την αυτονόητη προτεραιότητα της ασφάλειας των αθλητών, προπονητών και φιλάθλων του ΟΑΚΑ, που είναι η “καρδιά του αθλητισμού” της χώρας μας».

Όπως συμπλήρωσε, προ ετών παρατηρήθηκε μια ταλάντωση στις κερκίδες στην διάρκεια ενός αγώνα και τότε υπήρξε μελέτη που έδειξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο στάδιο. Πρόβλημα στατικότητας υπάρχει μόνο στο στέγαστρο».

Ερωτηθείς για την τακτική των προηγούμενων ετών, ο κ. Βρούτσης είπε πως «Επί κυβέρνησης Σαμαρά, ο Γιάννης Ανδριανός δέσμευσε 8 εκατομμύρια ευρώ για την μελέτη στατικότητας των στεγάστρων Καλατράβα, όμως άλλαξε η Κυβέρνηση και δεν υπήρξε εξέλιξη και δεν γνωρίζω το γιατί».

«Μόλις ανέλαβα την θέση του υφυπουργού Αθλητισμού, υπέγραψα απόφαση ώστε κανέναν αθλητικό κέντρο να μην μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει μελέτες στατικότητας και πυρασφάλειας», σημείωσε ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως είπε, αυτήν την περίοδο γίνονταν στο ΟΑΚΑ αγώνες τάεκβοντο και μπριτζ, οι οποίοι κατόπιν συνεννόησης διεξάγονται από σήμερα στο ΣΕΦ.

Στα «πυρά» από τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε ότι «Μας προβληματίζει το θέμα του Παναθηναϊκού, είναι εμβληματική ομάδα και ειδοποιήσαμε ότι θα είμαστε δίπλα του, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Εισιτήρια δεν κόπηκαν, όπως λέει ο Παναθηναϊκός, ο αγώνας είναι στο τέλος Οκτωβρίου. Ο Παναθηναϊκός είναι μέρος του προβλήματος, γιατί φιλοξενούνται στο ΟΑΚΑ πολλά σωματεία και σύλλογοι».

«Μαζί με το ΤΕΕ θα προχωρήσουμε σε επαναξιολόγηση της μελέτης και σύντομα θα έχουμε νεότερα, ώστε στον συντομότερο δυνατό χρόνο να παραδοθεί και πάλι με ασφάλεια το ΟΑΚΑ», είπε ο Γιάννης Βρούτσης, χωρίς πάντως να δεσμευθεί σε σαφές χρονοδιάγραμμα.

