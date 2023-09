Κόσμος

Μετανάστες - Μεξικό: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει αυθαίρετες κρατήσεις και εκβιάσεις

Μεγάλος αριθμός μεταναστών - ανάμεσα τους και ανήλικοι - κρατήθηκε πέρα από το όριο των 36 ωρών που προβλέπεται από το μεξικανικό Σύνταγμα, διαπίστωσε μέλος αποστολής του ΟΗΕ

Πάνω από 240.000 μετανάστες οδηγήθηκαν σε κέντρα κράτησης στο Μεξικό το πρώτο εξάμηνο και σε πολλές περιπτώσεις παρέμειναν σε αυτά πέραν του νομίμου ορίου, κατήγγειλε χθες Παρασκευή ομάδα εργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις αυθαίρετες κρατήσεις, υπογραμμίζοντας περιπτώσεις «εκβιάσεων» από κρατικούς λειτουργούς.

«Διαπιστώσαμε ότι μεγάλος αριθμός μεταναστών (...) κρατήθηκε πέρα από το όριο των 36 ωρών που προβλέπεται από το (μεξικανικό) Σύνταγμα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Γκάνα Γιουντκίβσκα, μέλος αποστολής του ΟΗΕ η οποία έκανε έρευνα για 11 ημέρες στις πολιτείες Τσιάπας (νότια), Μορέλος (κεντρικά) και Νουέβο Λεόν (βόρεια).

«Ανήλικοι, ανάμεσά τους ορισμένοι ηλικίας μικρότερης των 10 ετών, οδηγήθηκαν σε κρατητήρια» παρά «τις νομικές μεταρρυθμίσεις στο Μεξικό εναντίον της κράτησης ανήλικων μεταναστών», επισήμανε.Στα κέντρα αυτά οι μετανάστες αντιμετωπίζουν «περιορισμούς της κίνησης» καθώς κλειδωμένες μεταλλικές πόρτες χωρίζουν τους θαλάμους από τους ανοικτούς χώρους, επισήμαναν μέλη της αποστολής.

Σαράντα μετανάστες που κρατούνταν σε κέντρο στη Σιουδάδ Χουάρες (βόρεια), στα σύνορα με το Τέξας, έχασαν τη ζωή τους τον Μάρτιο εξαιτίας πυρκαγιάς, καθώς δεν ήταν σε θέση να βγουν από τις κλειδωμένες πόρτες.

«Οι αρχές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι υπό κράτηση θα έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους και σε εξόδους κινδύνου» αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, πρόσθεσαν. Ακόμη, οι ειδικοί του Οργανισμού στηλίτευσαν ότι «ευάλωτοι» μετανάστες μετατρέπονται σε θύματα «εκβιάσεων» από μέρους «δημοσίων λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων μελών της αστυνομίας».

«Αν πληρώσουν, τους επιτρέπεται να συνεχίσουν τον δρόμο τους. Αν δεν πληρώσουν, τίθενται υπό κράτηση», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάθιου Γκίλετ, μέλος της ομάδας των ειδικών, καλώντας «τις μεξικανικές αρχές να εξαλείψουν αυτές τις πρακτικές».

Η αμερικανική συνοριοφυλακή κατέγραψε επίσημα 1,8 εκατ. διελεύσεις των νότιων συνόρων των ΗΠΑ από μετανάστες μεταξύ του Οκτωβρίου του 2022 και του Αυγούστου του 2023. Μπροστά στα κύματα μεταναστών, που έχουν «κατακλύσει» το Μεξικό, ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ζήτησε τη «βοήθεια» του Αμερικανού ομολόγου του. Χθες Παρασκευή, Ουάσιγκτον και Μεξικό δεσμεύτηκαν να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στα πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας, όχι μόνο στο ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά και σε αυτά της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

