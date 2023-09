Κοινωνία

Πόρτο Χέλι: Λουόμενος ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα

Σε θρήνο κατέληξε το μπάνιο στην θάλλασα. Που και πως εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, από τη θαλάσσια περιοχή ελεύθερης παραλίας "ΤΖΕΜΙ" όρμου Κρανιδίου, ένας 78χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου - Καλαμάτας.

