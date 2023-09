Κόσμος

Σουηδία: “Ανήλικοι επικοινωνούν με τις συμμορίες για να διαπράξουν φόνους”

Δήλωση σοκ του διευθυντή της εθνικής αστυνομίας της Σουηδίας

Ολοένα και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στον πόλεμο συμμοριών που μαίνεται στη Σουηδία τους τελευταίους μήνες, δήλωσε χθες Παρασκευή ο διευθυντής της εθνικής αστυνομίας της χώρας, αφού τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαια περιστατικά μέσα σε 24 ώρες προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία παιδιά επικοινωνούν μόνα τους με εγκληματικές οργανώσεις» ζητώντας να διαπράξουν φόνους, δήλωσε ο Άντερς Θόρνμπεργκ επικεφαλής της αστυνομίας της Σουηδίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Σουηδία είναι εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με τη βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις αντίπαλων οργανώσεων και συμμοριών για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων. Η βία αυτή κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες εξαιτίας αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό μίας από αυτές τις συμμορίες. Τα περιστατικά με πυροβολισμούς και εκρήξεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

«Οι εγκληματίες είναι αδυσώπητοι», τόνισε ο Θόρνμπεργκ περιγράφοντας το σύστημα που ακολουθούν όταν θέλουν να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους: χρησιμοποιούν ανθρώπους εκτός των συμμοριών, συχνά ανήλικους. «Τους δίνουν όπλα και τη διεύθυνση» που πρέπει να πάνε για την επίθεση.

Τα θύματα είναι επίσης νέοι, τις περισσότερες φορές. Σύμφωνα με απολογισμό του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικά με πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί στη διάρκεια ενός μήνα εδώ και τέσσερα χρόνια.

Τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη καταγράφηκαν τρεις ανθρωποκτονίες, θύματα των οποίων ήταν μεταξύ άλλων ένας νεαρός 18 ετών και μία 25χρονη γυναίκα. «Τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν πίστη στο μέλλον, τα παιδιά και οι νέοι δεν θα έπρεπε να θέλουν να γίνουν δολοφόνοι», τόνισε ο Θόρνμπεργκ. Ο Ματς Λίντστρεμ, αστυνομικός στην περιοχή της Στοκχόλμης που έχει εξετάσει πολλά μηνύματα μέσω των οποίων δίνονται οι εντολές για τους φόνους, επιβεβαίωσε ότι συχνά οι νέοι είναι αυτοί που ζητούν να αναλάβουν αυτά τα «συμβόλαια».

«Βλέπουμε ότι γράφουν: ‘Υπάρχουν συμβόλαια; Εγώ και ο φίλος μου είμαστε διαθέσιμοι για 200.000 κορώνες’», εξήγησε. Το κάνουν «για να αποκτήσουν στάτους, να γίνουν κάποιοι, για να έχουν ‘τον αέρα του δολοφόνου’», όπως του αποκάλυψε ένας νεαρός στη διάρκεια έρευνας. Τον Αύγουστο του 2023, 69 ανήλικοι ήταν προφυλακισμένοι στη Σουηδία, έναντι 14 τον ίδιο μήνα το 2021.

Στρατός

Την Πέμπτη ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι θα ζητήσει τη βοήθεια του στρατού προκειμένου να συνδράμει την αστυνομία στο έργο της και να τερματιστεί η βία.

«Βρίσκομαι στο πλευρό σας, θα κυνηγήσουμε τις συμμορίες και θα τις νικήσουμε. Θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Κρίστερσον στη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος. Ο ίδιος εκτίμησε ότι «το σουηδικό δίκαιο δεν έχει προβλέψεις για τον πόλεμο συμμοριών και τα παιδιά- στρατιώτες, αλλά έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να το αλλάξουμε».

Οι Σοσιαλδημοκράτες (αριστερά) και οι Σουηδοί Δημοκράτες (άκρα δεξιά) πρότειναν την κινητοποίηση του στρατού προκειμένου να συνδράμει την αστυνομία στο έργο της. «Έχω καλέσει τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας και τον επικεφαλής του στρατού για να δούμε πώς οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να βοηθήσουν την αστυνομία να αντιμετωπίσει τις συμμορίες», επεσήμανε ο Κρίστερσον.

«Αποτυχία της ενσωμάτωσης»

«Η εγκληματικότητα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Η κατάσταση είναι σοβαρή στην Ουψάλα και σε όλη τη χώρα», εκτίμησε η Καταρίνα Μπόγουαλ αξιωματούχος της Ουψάλας.

«Είναι πιθανό αυτό να συνδέεται με τη διαμάχη» σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εγκληματικών συμμοριών, πρόσθεσε. Ο Κρίστερσον καταφέρθηκε εξάλλου κατά «της αφέλειας και της απερισκεψίας που μας οδήγησε εδώ. Η αλόγιστη μετανάστευση και η αποτυχία ενσωμάτωσης μας οδήγησαν» σε αυτή την κατάσταση, εκτίμησε.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός, επικεφαλής των Μετριοπαθών, κατέληξε πέρυσι σε συμφωνία με τους ακροδεξιούς για να ανέλθει στην εξουσία. Στο κοινοβούλιο έχει συμμαχήσει με το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, το οποίο ωστόσο δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση.

