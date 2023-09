Πολιτική

Θεσσαλία: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις

Τι συζητήθηκε για την πρόοδο της καταβολής των ποσών σε πληγέντες, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δέσμης μέτρων στήριξης.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εξέλιξη της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και της καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η εξέλιξη των αυτοψιών και εξετάστηκαν τρόποι επιτάχυνσης επεξεργασίας των αιτήσεων ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης τα θέματα που αφορούν στην αποζημίωση καλλιεργειών και στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην αποζημίωση και αναπλήρωση ζωϊκού κεφαλαίου που καταστράφηκε από τις πλημμύρες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν υποστεί καταστροφές.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Ακης Σκέρτσος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

