Τουρκία: συγγραφέας θρίλερ σκότωσε τον πρώην σύζυγό της

Σαν σενάριο ταινίας τρόμου, η δολοφονία του άνδρα από την γνωστή συγγραφέα, συγκλονίζει σήμερα την Τουρκία. Ποια ήταν τα πρώτα λόγια της φόνισσας.

Η συγγραφέας Funda Demirci, γνωστή για τα μυθιστορήματα θρίλερ και τρόμου σκότωσε τον σύζυγό της Mustafa Capar, τον οποίο χώρισε πριν από δύο χρόνια.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αφού τον σκότωσε βγήκε στον κήπο και φώναζε «Ανεβείτε πάνω και κοιτάξτε».

Στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς είπε ότι πρόκειται για «θέμα τιμής».

Η Ντεμιρτζί πήγε στο σπίτι του πρώην συζύγου της. Μετά από συζήτηση, το ζευγάρι έστειλε τα παιδιά στα δωμάτιά τους να κοιμηθούν. Στις 00:45 ξέσπασε καυγάς μεταξύ τους.

Η Ντεμιρτζί έκοψε τον λαιμό του πρώην άντρα της με το μαχαίρι ψωμιού, που άρπαξε κατά τη διάρκεια του καβγά. Όταν τα παιδιά πήγαν στο σαλόνι, βρήκαν τον πατέρα τους αιμόφυρτο.

Η Ντεμιρτζή βρισκόταν στον κήπο με το ματωμένο μαχαίρι στο χέρι.

Η Ντεμιρτζή η οποία ανακρίθηκε στο αστυνομικό τμήμα , είπε, «είναι θέμα τιμής, δεν θέλω να πω τίποτα».

Η Funda Demirci, η οποία οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο με την κατηγορία της δολοφονίας εκ προθέσεως, μετά την ανάκρισή της στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκε στη φυλακή.

