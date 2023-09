Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάλυμνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.

-

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάλυμνο, στις 12:38 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Καλύμνου και έχει εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)