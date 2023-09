Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ βλάπτει τους θεσμούς και την Διαφάνεια (εικόνες)

Ο πρόεδροςτου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως στις εκλογές που έρχονται, «ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη.

Στην Κόρινθο περιόδευσαν το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Κουτσούλης. Ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον υποψήφιο με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, έναν νέο επιστήμονα, που κοσμεί την προσπάθεια που κάνουμε για μία αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη. Για μία αυτοδιοίκηση, που δεν θα είναι το “μακρύ χέρι” του Μαξίμου σε όλη την Ελλάδα. Για μία αυτοδιοίκηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης».

Ο πρόεδροςτου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως στις εκλογές που έρχονται, «ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη. Είναι αδιανόητο η Νέα Δημοκρατία να βλάπτει τους θεσμούς, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα του κράτους. Σημείωσε πως «πριν λίγες ημέρες, ένας ισχυρός επιχειρηματίας έκανε λόγο για ζητήματα αδιαφάνειας σχετικά με μία Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα σε λίγες ώρες, η συγκεκριμένη Υπουργός απέσυρε τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες. Αυτό είναι διαφάνεια; Ρωτώ τον ελληνικό λαό».

Αναφερόμενος στην αντικατάσταση μελών της ΑΔΑΕ με τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας-Ελληνικής Λύσης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε τη σπουδή να δημοσιευτεί μέσα στη νύχτα το σχετικό ΦΕΚ για να αποτραπεί η συνεδρίαση της ανεξάρτητης αρχής με αντικείμενο την επιβολή προστίμου στην ΕΥΠ.

«Σε συνεργασία με τον Βελόπουλο άλλαξαν μέλη της αρχής για να εμποδίσουν την υπόθεση αυτή. Είναι αυτό ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος;» αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε ως προς την αποτυχία του “επιτελικού κράτους" «Και τώρα που μιλάμε, στη Θεσσαλία υπάρχει μία υγειονομική βόμβα. Οι πολίτες βυθίζονται στην απελπισία».

Κατέληξε αναφέροντας: «Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για καλύτερες ημέρες. Για μια καλύτερη σελίδα για τον ελληνικό λαό. Αλλά και ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία στις αυτοδιοικητικές εκλογές να στείλει ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία: Ως εδώ. Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητά τους η εξουσία και να θυσιάζουν καθημερινά το δημόσιο συμφέρον και αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός: να έχει αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, προοπτική».

