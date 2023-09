Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρό μέλος της Χαμάς από τα πυρά του ισραηλινού στρατού

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τραυματίστηκε και ένας δεύτερος Παλαιστίνιος. Τι ανέφερε η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

Παλαιστίνιος ακτιβιστής, μέλος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, σκοτώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

«Ο Μουχάμαντ Τζιμπρίλ Ρουμάνε σκοτώθηκε εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που του προκάλεσαν σφαίρες των δυνάμεων κατοχής στην Ελ Μπίρε», πλάι στη Ραμάλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, προσθέτοντας πως τραυματίστηκε δεύτερος Παλαιστίνιος, χωρίς πάντως να δώσει καμιά λεπτομέρεια για τις περιστάσεις του επεισοδίου.

Η Χαμάς από την πλευρά της σε δική της ανακοίνωση παρουσίασε τον Ρουμάνε ως μέλος της, που έπεσε «ηρωικός μάρτυρας» καθώς «υπερασπιζόταν την ελευθερία του λαού (του)», κοντά στον εβραϊκό οικισμό Ψαγκότ. Η νεκρολογία του συνοδεύεται από τη φωτογραφία πολύ νεαρού άνδρα.

Από την άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «επιτιθέμενους που εκσφενδόνισαν κοκτέιλ μολότοφ εναντίον στρατιωτικού φυλακίου παρακείμενου στον (εβραϊκό οικισμό) Ψαγκότ», που γειτονεύει με την Ελ Μπίρε.

«Στρατιώτες (...) εντόπισαν τους υπόπτους και αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ με πραγματικές σφαίρες», κατά την ίδια πηγή. «Δύο επιτιθέμενοι εξουδετερώθηκαν», συνεχίζει το κείμενο.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απέφυγε να επιβεβαιώσει αν ο ένας από τους δυο είναι νεκρός, όπως ανακοίνωσαν η Παλαιστινιακή Αρχή και η Χαμάς.

Τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι, 32 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός έχουν σκοτωθεί από την αρχή της χρονιάς σε βίαια επεισόδια τα οποία συνδέονταν με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις των δυο πλευρών.

