Σκιάθος: Πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού (εικόνες)

"Λαχτάρισαν" οι επιβάτες του πλοίου που προσέκρουσε στο λιμάνι, την ώρα που έδενε.

Στην προβλήτα του λιμανιού της Σκιάθου κατά τη διαδικασία πρόσδεσηςτου, προσέκρουσε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Εξπρές Σκιάθος" χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος στο πλοίο βρίσκονταν 107 επιβάτες εκ των οποίων οι 55 αποβιβάστηκαν στη Σκιάθο.

Το πλοίο έχει υποστεί μικρές εκδορές πάνω από την ίσαλο γραμμή ενώ αναμένεται να επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα προκειμένου να λάβει πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας και να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολογιο του. Το πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο Βόλος-Σκιάθος-Γλώσσα Σκοπέλου-Σκόπελο,Αλόννησο με επιστροφή.

Εικόνες: skiathoslife.gr

