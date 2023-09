Κοινωνία

Κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη: Βαρύτατες κατηγορίες για την ποσότητα “μαμούθ”

Από πού προήλθε και τι προορισμό είχε η τεράστια ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σε ειδικό ανακριτή ναρκωτικών παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι για την ποσότητα «μαμούθ» των 585 κιλών κοκαϊνης, λατινοαμερικάνικης προέλευσης, που κατασχέθηκε στη Θεσσαλονίκη - τη μεγαλύτερη που εντοπίστηκε στα χρονικά της πόλης και μία από τις μεγαλύτερες πανελλαδικά.

Εις βάρος των συλληφθέντων, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, από κοινού και κατ' επάγγελμα (με τη μορφή της εισαγωγής αποθήκευσης, κατοχής και μεταφοράς). Επιπλέον, κατά περίπτωση απαγγέλθηκαν κατηγορίες, πλημμεληματικού χαρακτήρα, για βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση του ΚΟΚ.

Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και παραμένουν υπό κράτηση. Ανάμεσα τους είναι ένα ανδρόγυνο και τα δύο ανίψια τους, όλοι Αλβανοί υπήκοοι, ενώ ο 5ος είναι Έλληνας υπήκοος, με αλβανικές ρίζες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαϊνης υπολογίζεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ότι κυμαίνεται στην χονδρική από 11 έως 33 εκατ. ευρώ, ενώ στην λιανική, εάν νοθευτεί και «σπάσει» σε μικρότερες δόσεις, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 175 εκατ. ευρώ.

Οι διωκτικές Αρχές πιθανολογούν ότι τα 585 κιλά κοκαΐνης έφτασαν το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, μέσω του λιμένα της πόλης. Ένα μικρό μέρος των ναρκωτικών επρόκειτο να διακινηθεί στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος προοριζόταν να διοχετευθεί μέσω της Αλβανίας στην Ευρώπη.

Εκτός από την εντυπωσιακή ποσότητα αίσθηση προκάλεσε στους αστυνομικούς το σύμβολο που έφεραν ορισμένα από τα συνολικά 500 κατασχεθέντα δέματα: τη ναζιστική σβάστικα - βρέθηκαν ακόμη δεκάδες δέματα με το λογότυπο εταιρείας κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι πρόκειται για μία συνηθισμένη πρακτική που ακολουθούν τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ, να χρησιμοποιούν δηλαδή λογότυπα, δίνοντας ταυτότητα στις ποσότητες κοκαϊνης που παρασκευάζουν στα εργαστήριά τους. Πιο σπάνια - πάντως - τα λογότυπα αυτά χρησιμοποιούνται και για να επιδεικνύουν συγκεκριμένους αποδέκτες των παράνομων φορτίων.

Κατά πληροφορίες, το ίδιο ναζιστικό σύμβολο εντοπίστηκε τον περασμένο Μάιο σε δέματα κοκαϊνης που είχαν κατάσχει οι διωκτικές Αρχές του Περού σε καράβι, με σημαία Λιβερίας. Το παράνομο φορτίο είχε ξεκινήσει από την πόλη Γκουαγιακίλ του Ισημερινού με τελικό προορισμό την Ευρώπη και συγκεκριμένα το Βέλγιο. Η επιχείρηση με την οποία αποκαλύφθηκε το φορτίο των συνολικά 58 κιλών κοκαϊνης (κρυμμένα σε κοντέινερ με σπαράγγια) έγινε στο λιμάνι Πεϊτα του Περού.

Δέματα κοκαϊνης με σύμβολο τη σβάστικα συγκαταλέγονταν ανάμεσα σε δεκάδες άλλα λογότυπα και στην ποσότητα - ρεκόρ των 9,5 τόνων κοκαϊνης που είχαν κατάσχει οι ισπανικές αρχές, μόλις τον περασμένο Αύγουστο, στο λιμάνι Αλγκεσίρας (στην Ανδαλουσία, στον ισπανικό νότο) - είχαν ξεκινήσει από τον Ισημερινό και ήταν κρυμμένες ανάμεσα σε μπανάνες.

