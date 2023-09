Αθλητικά

ΟΑΚΑ - Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Άμεση εκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης

Η ΕΟΕ για το στέγαστρο Καλατράβα, τα προβλήματα του οποίου προκάλεσαν το κλείσιμο του ΟΑΚΑ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πήρε θέση για την απόφαση αναστολής κάθε αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στο Κεντρικό Στάδιο του ΟΑΚΑ και στο Ποδηλατοδρόμιο, λόγω του θέματος με τη στατικότητα των στεγάστρων Καλατράβα.

Η τοποθέτηση της ΕΟΕ αναφέρει:

«Πάγια θέση της είναι, ότι εκτός από την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για τη συντήρησή τους προκειμένου να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να φιλοξενούν με ασφάλεια τους αθλητές και τις αθλήτριες. Παράλληλα να εξοπλίζονται με σύγχρονο εξοπλισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις και την εξέλιξη του κάθε αθλήματος.

Συμφωνεί με την απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού, καθώς προέχει η ασφάλεια των αθλητών, των αθλουμένων, των φιλάθλων και των εργαζομένων στους χώρους και για κανένα λόγο ή σκοπό δεν πρέπει να διακινδυνεύεται.

Ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και οι μελέτες για τη στατικότητα των κατασκευών Καλατράβα, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες αποκατάστασης – σε περίπτωση που απαιτούνται – για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ΟΑΚΑ.

Επισημαίνει ότι το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ήταν και παραμένει η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού και έτσι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για τους χιλιάδες αθλητές και αθλούμενους που το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση».





