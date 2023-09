Life

“Παγιδευμένοι” : Λίγο πριν από την επιστροφή... ”παγιδευτείτε” στα λόγια τους! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τους πρωταγωνιστές της πολυαγαπημένης σειράς να μιλούν στην κάμερα του ΑΝΤ1 για τους ρόλους τους και όχι μόνο.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που συζητήθηκαν κι αγαπήθηκαν πολύ, επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 22:30, για να αναζητήσουν τα κομμάτια ενός νέου παζλ και να γράψουν την ανατρεπτική συνέχεια της ιστορίας τους.

Τι τους επιφυλάσσει ο Β’ κύκλος της αγαπημένης σειράς;

Ο Δημήτρης, η Άννα, ο Ανδρέας, ο Σταύρος και η Αγγελική μάς αποκαλύπτουν…

Δείτε τα video:

Δημήτρης:

Άννα:

Ανδρέας:

Σταύρος:

Αγγελική:

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)