Life

“Η Μάγισσα”: Ποιοι είναι κοντά στους Λασκαραίους και στους Γερακάρηδες; (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά όλοι οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν τις δυο μανιάτικες οκογένειες και δίνουν σάρκα και οστά στην πλοκή του σεναρίου.

-

«Η Μάγισσα» έχει, ήδη, ξετυλίξει το νήμα του μύθου της και οι ήρωες έχουν αρχίσει να διηγούνται την ιστορία τους.

Κάποιοι συμμαχούν, κάποιοι συνωμοτούν, κάποιοι ζουν τα ερωτικά τους πάθη, κάποιοι κρύβουν μυστικά και κάποιοι άλλοι ρίχνουν φως στις σκιές του παρελθόντος.

Ποιοι είναι κοντά στους Λασκαραίους και τους Γερακάρηδες;

Κοσμάς Βρώτσος (Θεοδόσης Φυλακτός)

Ο Κοσμάς είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πύργου των Λασκαραίων. Είναι σκληροτράχηλος, αφοσιωμένος στον Μιχαήλ και την οικογένειά του και είναι αυτός που αρχικά διεξάγει όλες τις έρευνες για το χαμένο βρέφος.

Πολυξένη Καπαρέλου (Παρθενόπη Μπουζούρη)

Η Πολυξένη είναι μια στριφνή και ιδιαιτέρως σκληρή οικονόμος, που χειρίζεται όλα τα θέματα του νοικοκυριού με αυστηρότητα. Είναι ο φόβος κι ο τρόμος των υπηρετών. Ποτέ δεν είδε με καλό μάτι τη Θεοφανώ, η οποία την ανέχεται όσο μπορεί.

Λουκάς Μποντίλας (Παναγιώτης Κατσώλης)

Ο Λουκάς είναι ο επιστάτης του πύργου, υπεύθυνος και για τα άλογα. Ένας καλοκάγαθος άνθρωπος που αγαπάει πολύ την οικογένεια του Λάσκαρη. Έχει μεγαλώσει και έχει ανδρωθεί κοντά τους. Είναι παντρεμένος με τη μαγείρισσα των Λασκαραίων, την Τσαντούλα. Θέλει όχι μόνο να μαθαίνει τα κουτσομπολιά, αλλά και να τα μεταφέρει, γιατί έτσι δείχνει πως είναι μέσα σε όλα.

Τσαντούλα Μποντίλα (Δήμητρα Κολλά)

Η δεινή μαγείρισσα του πύργου των Λασκαραίων. Με τον Λουκά έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και ζούνε σε άλλες περιοχές. Συμπαθεί πολύ τη Θεοφανώ και πάντα την φροντίζει.

Φρίξος Αρκουδέας (Γιλμάζ Χουσμέν)

Ο σιδηρουργός του πύργου και τρομερός μάστορας. Άνθρωπος με χρυσή καρδιά. Είναι φίλος της Θεοφανώς, την προσέχει και τη νοιάζεται. Ο ίδιος έχει την εκτίμηση των αφεντικών του γιατί φτιάχνει από πέταλο, μέχρι κανόνι.

Χάιδω (Στεφανία Καλομοίρη)

Η δεύτερη υπηρέτρια του πύργου. Νεαρή, όμορφη, αντικείμενο του πόθου για πολλούς. Της αρέσει να «παίζει» με όλους. Ένας,όμως, θα κερδίσει την προσοχή της.

Παπά-Νικόδημος (Νίκος Ντάλας)

Ο παπάς της περιοχής έχει στενούς δεσμούς με όλες τις πατριές. Είναι ιδιαίτερα ισχυρός με γνωριμίες και εμπλοκή στα ζητήματα της περιοχής. Ένας σκληρός άνθρωπος, που χρησιμοποιεί τη θρησκοληψία της εποχής για να ασκεί τη δική του εξουσία.

Αγάθη (Γιώτα Αργυροπούλου)

Η καλόγρια που βρήκε τη Θεοφανώ μωρό, την μεγάλωσε μέχρι τα οκτώ της χρόνια στο μοναστήρι και μετά την έδωσε στους Λασκαραίους για ψυχοκόρη. Έχει καταλάβει τις ενορατικές ικανότητες της Θεοφανώς και για να την κρατήσει ασφαλή φρόντισε να την πείσει πως όλα αυτά είναι δουλειές του διαβόλου. Την αποτρέπει απ’ το να μιλήσει σε οποιονδήποτε γι’ αυτό που της συμβαίνει.

Μανόλης Πετρόλιας (Γιάννης Τσούτσιας)

Αδερφός της μοναχής Αγάθης κι εργάτης των Λασκαραίων. Δίκαιος κι εργατικός. Έτοιμος ν’ αφιερωθεί σε μεγάλους σκοπούς. Γνωρίζει για το χάρισμα της Θεοφανώς και τη συντρέχει όποτε το χρειάζεται. Έχει όμως μια κρυφή ζωή, που τον βάζει σε κινδύνους.

Μισέλ Μποφόρ (Δημήτρης Ντάσκας)

Γάλλος γραμματιζούμενος και περιηγητής, λάτρης της ελληνικής Ιστορίας. Θα εγκατασταθεί στον πύργο των Γερακάρηδων για ν’ αρχειοθετήσει και να διασώσει ιστορικά έγγραφα και κειμήλια που βρίσκονται παραπεταμέναστις αποθήκες, αλλά σύντομα θα ανακαλύψει πως ο Σπήλιος τον προσκάλεσε για άλλον σκοπό.

Μπακού (Μιχάλης Αφολογιάν)

Αφρικανός σκλάβος από τις Βρετανικές αποικίες που είχε απαχθεί στη συνέχεια από τους Τούρκους. Η γνωριμία του με τον Αντρέι θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, ΑναστάσηςΡοϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ΣτεφανίΚαπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, ΝέστοραςΚοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)