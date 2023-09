Κόσμος

Τουρκικά "πυρά" στη Σουηδία

Η νέα κίνηση Σουηδών διαδηλωτών φαίνεται να βάζει νέα εμπόδια στη χώρα για την ένταξής στο ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς (Y?lmaz Tunc) αντέδρασε έντονα αναφέροντας: «Αντί να λάβουν προληπτικά μέτρα, λειτουργούν ως ένας μηχανισμός που τους προστατεύει», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αναφέροντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε τις απαραίτητες ανακοινώσεις, ο Υπουργός δήλωσε ότι μια πρόκληση δεν μπορεί να θεωρείται συγκέντρωση ή πορεία διαμαρτυρίας .

«Τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε επίσημα κτίρια, άλλες φορές μπροστά από τα κτίρια του Κοινοβουλίου και αυτή τη φορά μπροστά από την Πρεσβεία μας. Όταν προσβάλλεται ο αρχηγός ενός άλλου κράτους αυτό δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό σε ένα κράτος δικαίου.

Αυτό πρέπει να αποτρέπεται αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει. Επιθέσεις κατά του Ιερού Κορανίου και διαδηλώσεις με προσβλητικό περιεχόμενο κατά του Προέδρου μας δυστυχώς δεν έχουν αποτραπεί από τις σουηδικές αρχές μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι έχουν προειδοποιηθεί επανειλημμένα.

Μάλιστα, η Σουηδία είναι μια χώρα που θέλει να γίνει σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ.

Συνεπώς, μια χώρα η οποία θέλει να είναι σύμμαχος με την Τουρκία σε θέματα ασφάλειας, θα πρέπει να λάβει προληπτικά μέτρα, ειδικά κατά των επιθέσεων εναντίον του Προέδρου μας και του Ιερού Κορανίου. Απεναντίας, όμως αντί να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, βλέπουμε ότι λειτουργούν ως ένας μηχανισμός που τους προστατεύει. Αυτό μας ενοχλεί, μας ενοχλεί και ως χώρα και ως έθνος. Το επόμενο διάστημα, όταν το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έρθει στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, αυτά θα αξιολογηθούν. Για το λόγο αυτό, οι σουηδικές αρχές θα πρέπει να είναι ευαίσθητες. Θα πρέπει να διεξάγουν τις απαραίτητες δικαστικές έρευνες και διώξεις εναντίον όσων προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες και τις ασχήμιες. Αυτό περιμένουμε από τη Σουηδία, όπως περιμέναμε και μέχρι σήμερα».

