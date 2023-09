Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε 19χρονη στη μέση του δρόμου

Ποιες οι συνθήκες του περιστατικού και η κατάσταση της υγείας της κοπέλας. Η αστυνομία αναζητά το δράστη.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από σοβαρό επεισόδιο στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 17:40 το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα για επεισόδιο στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας thestival.gr , ένας άνδρας τραυμάτισε στα πόδια με μαχαίρι 19χρονη κοπέλα επί της οδού Παπαδοπούλου.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πήραν καταθέσεις μαρτύρων για τα χαρακτηριστικά του δράστη και «χτενίζουν» τη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 19χρονη τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται.

