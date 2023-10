Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ντέρμπι με απουσίες

Ποιοι παίκτες δεν περιλαμβάνονται στις αποστολές των δύο ομάδων για την "λεωφόρο".

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά χωρίς τον Ιβάν Νάσμπεργκ θα παραταχθεί σήμερα στις 19:30 ο ΠΑΟΚ στo «Απόστολος Νικολαϊδης» απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο πρώτος «έβγαλε» κανονικά την προπόνηση του Σαββάτου, στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας του «Δικεφάλου» για το ματς, ενώ ο δεύτερος ένιωσε ενοχλήσεις στο ισχίο, με συνέπεια να τεθεί εκτός πλάνων, για την προσπάθεια που θα καταβάλει η ομάδα να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στους «πράσινους».

Οι Μάρκος Αντόνιο, Φιλίπε Σοάρες συνεχίζουν να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, χωρίς, επίσης, να υπολογίζονται από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων».

Στην αποστολή, η οποία θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα, συμπεριλήφθηκαν οι ποδοσφαιριστές: Κοτάρσκι, Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Κεντζιόρα, Βιεϊρίνια, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Α. Ζίβκοβιτς, Σαμάτα, Μπράντον.

Παναθηναϊκός: Με πέντε απουσίες η «πράσινη» αποστολή

Χωρίς επιπλέον προβλήματα, πέραν των γνωστών απουσιών των Μάγκνουσον (επέμβαση στους χιαστούς), Σπόραρ (διάταση στο δικέφαλο), Πάλμερ-Μπράουν (διάστρεμμα) κι Αϊτόρ (οστικό οίδημα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού) ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα του Σαββάτου (30/9) την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι τακτικής. Ατομικό ακολούθησε ο Αϊτόρ και θεραπεία οι Σπόραρ, Πάλμερ-Μπράουν, ενώ ο Βαγιαννίδης αν και προπονείται σε φουλ ένταση τις τελευταίες ημέρες, έμεινε εκτός αποστολής.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των 21 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή είναι οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Κλεϊνχέισλερ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο και Βέρμπιτς.

