“Στούντιο με Θέα” - Συντάξεις: Αύξηση 3,2% φέρνει ο Προϋπολογισμός (βίντεο)

Ο Κωστής Πλάντζος αποκάλυψε τα βασικά στοιχεία και τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, που κατατίθεται την Δευτέρα στην Βουλή.

Τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, που κατατίθεται – όπως κάθε χρόνο - την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου στην Βουλή, παρουσίασε ο Κωστής Πλάντζος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού αναφέρονται εκτιμήσεις για ανάπτυξη 2,3% το 2023 και 3% το 2024.

Ανάλογα, ο τιμάριθμος θα κινηθεί από 5,3% φέτος στο 1,9% το 2024, ενώ οι επενδύσεις από αύξηση 8,3% φέτος, το 2024 θα εμφανίσουν νέα άνοδο της τάξης του 12,1%.

Αίσθηση προκαλούν οι εκτιμήσεις για την ανεργία, καθώς στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού θα υπάρχει αναφορά σε υποχώρηση της κάτω από το 10%, κάτι που δεν αναμενόταν φέτος. Ειδικότερα, η ανεργία υπολογίζεται να κλείσει στο 9,5% φέτος και να μειωθεί περαιτέρω σε 9% το 2024.

Πίεση προβλέπεται για την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ όπως είπε ο οικονομικός συντάκτης, από τα δεδομένα στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2024, προκύπτει ότι έρχεται αύξηση 3,2% στις συντάξεις από την Πρωτοχρονιά.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στην πορεία των τιμών του ελαιολάδου, με τις προβλέψεις να είναι ζοφερές: