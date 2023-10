Ολλανδία: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Βάασεν (βίντεο)

Αθλητικά

Σοκ για παίκτες και φιλάθλους, που έφεραν στο νου τους εικόνες από το Euro και τον τραυματισμό του Έρικσεν.

Ο αγώνας μεταξύ της Βααλβάϊκ και του Άγιαξ διεκόπη στο 85ο λεπτό και με το σκορ 3-2 υπέρ της αντιπάλου της ΑΕΚ στους ομίλου του Europa League, λόγω σοβαρού τραυματισμού του τερματοφύλακα Ετιέν Βάασεν, μετά από σύγκρουση που είχε με τον επιθετικό του Άγιαξ, Μπράιαν Μπρομπέι.

Οι παίκτες της Βααλβάϊκ κατάλαβαν άμεσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Μιχίλ Κράμερ, ο οποίος φώναξε για ιατρική βοήθεια.

Μετά από περίπου δέκα λεπτά, ο τερματοφύλακας μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με φορείο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή του αγώνα.





Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος:

Φέγενορντ-Γκόου Αχεντ: 3-1

Ουτρέχτη-Αλμέρε: 0-2

Αϊντχόφεν-Φόλενταμ: 3-1

Βααλβάϊκ-Αγιαξ: ΔΙΕΚΟΠΗ ΣΤΟ 85΄ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΡ 2-3

Τβέντε-Χέρενφεν: 1-0

Ναϊμέγκεν-Φίτεσε: 1/10

Εξέλσιορ-Σπάρτα Ρότερνταμ: 1/10

Χεράκλες-Τσβόλε: 1/10

Αλκμααρ-Φορτούνα Σιτάρντ: 1/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Αϊντχόφεν: 21 -7αγ.

Τβέντε: 18 -7αγ.

Αλκμααρ: 16

Φέγενορντ: 17 -7αγ.

Σπάρτα Ρότερνταμ: 11

Γκόου Αχεντ Ιγκλς: 10 -7αγ.

Εξέλσιορ: 9

Φορτούνα Σιτάρντ: 9

Χεράκλες: 8

Ναϊμέγκεν: 7

Τσβόλε: 7

Χέρενφεν: 6 -7αγ.

Βααλβάικ: 6

Αγιαξ: 5 -5αγ.

Αλμέρε: 4 -7αγ.

Φίτεσε: 3

Ουτρέχτη: 3 -7αγ.

Φόλενταμ: 1