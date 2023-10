Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Σκότωσε τον φίλο του μπροστά στην ανήλικη κόρη του (βίντεο)

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα έναν 50χρονο, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώπιον τριών παιδιών! Απο τα πυρά τραυματίστηκε η σύζυγος του θύματος.

Σοκ προκαλεί το νέο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, με θύμα έναν 50χρονο άνδρα και τραυματισμένη την 45χρονη σύζυγο του, που πυροβολήθηκαν από έναν 74χρονο.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο 50χρονος διασκέδαζε και έπινε αλκοόλ μαζί με τον δράστη, σε μαγαζί της γειτονιάς και ως φαίνεται συνέχισαν την κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι του ζεύγους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο σπίτι του ζευγαριού βρίσκονταν και η 12χρονη κόρη του και δύο φίλες της, καθώς γιόρταζαν τα γενέθλια του κοριτσιού.

Ο δράστης, γύρω στις δύο τη νύχτα, γύρισε στο σπί του, όπου αισθάνθηκε αδιαθεσία και επέστρεψε στο σπίτι των Γεωργιανών για να τους ζητήσει εξηγήσεις, καθώς όπως έλεγε κάτι του είχαν βάλει στο ποτό.

Ο δράστης, μπροστά στα μάτια της 12χρονης κόρης του ζευγαριού πυροβόλησε τον πατέρα και την μητέρα του παιδιού. Μάλιστα, τον πατέρα τον πυροβόλησε στο κεφάλι!

Ο 50χρονος άνδρας έπεσε νεκρός απο τα πυρά, ενώ η 45χρονη σύζυγος του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, τραυματισμένη στην ωμοπλάτη.

Παρακολουθήστε τι είπε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" ένας περίοικος, αυτήκοος μάρτυρας της τραγωδίας: