Άγκυρα: φονική έκρηξη στο ΥΠΕΣ με “άρωμα” τρομοκρατίας (εικόνες)

Βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα. Για νεκρούς και τραυματίες κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. Τι λένε οι πληροφορίες για τους δράστες.

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, στην Άγκυρα.

"Δύο τρομοκράτες εμφανίστηκαν με ελαφρύ στρατιωτικό όχημα περίπου στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διευύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβα”, διευκρίνισε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας από τους δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκε» και ο άλλος σκοτώθηκε όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε. Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Όπως μετέδωσαν νωρίτερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη συνοικία όπου βρίσκεται το κτήριο του κοινοβουλίου αλλά και πολλά υπουργεία ακούστηκαν εκτός από την έκρηξη και πυροβολισμοί. Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά οχήματα της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με το CNN TURK, η έκρηξη έγινε σε ένα γκρι επαγγελματικό όχημα. Αναφέρεται επίσης ότι μετά την έκρηξη ακούστηκαν πυροβολισμοί.





