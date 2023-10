Κοινωνία

Ωρωπός: αρματοφορέας παρέσυρε γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στον Ωρωπό, μετά την παράσυρση της πεζής από άρμα μάχης, το οποίο εκινείτο σε δρόμο της περιοχής.

-

(εικόνα αρχείου)

Αρματοφορέας παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα στον Ωρωπό.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, εκινείτο πεζή ανάμεσα σε φάλαγγα από αρματοφορείς που συμμετέχουν στην άσκηση "Παρμενίων 23", όταν παρασύρθηκε και χτυπήθηκε από έναν εξ αυτών, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη.

Μεταφέρθηκε από την Λεωφρόρο Αθηνών του Ωρωπού στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", σε κρίσιμη κατάσταση.