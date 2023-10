Κόσμος

Άγκυρα: η στιγμή της έκρηξης στο ΥΠΕΣ (βίντεο - ντοκουμέντο)

Η έκρηξη που πυροδοτήθηκε έγινε αισθητή και στην πύλη Çankaya της Τ/Εθνοσυνέλευσης. Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Συναγερμός στην Άγκυρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι έγινε επίθεση αυτοκτονίας μπροστά από το κτήριο του υπουργείου από δύο τρομοκράτες. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ένας ανατινάχθηκε με εκρηκτικά ενώ ο άλλος εξουδετερώθηκε.

Πιο αναλυτικά, ο ΥΠΕΣ, Αλί Γερλίκαγια, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στο περιστατικό.

"Δύο τρομοκράτες ήρθαν με ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών μας και πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση", είπε.

Καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμη την επίθεση ωστόσο οι πρώτες υποψίες στρέφονται στο YPG, τους Κούρδους της Συρίας. Και αυτό γιατί δημοσιογραφικές πηγές λένε πως ο εκτοξευτής πυραύλων στο σημείο ήταν ένα από τα όπλα ρωσικής προέλευσης που δώρισε η Ρωσία στο καθεστώς Άσαντ και στο YPG στη Συρία.

Οι αρχές στην Άγκυρα μιλούν για απόπειρα επίθεσης εναντίον του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι η τουρκική αστυνομία την απέτρεψε. Προηγήθηκε συμπλοκή με την αστυνομία. Ο ένας από τους τρομοκράτες αυτοανατινάχθηκε και ο άλλος εξουδετερώθηκε, σύμφωνα με με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Καταδικαστικές της τρομοκρατικής επίθεσης δηλώσεις γίνονται σταδιακά από υπουργούς και αξιωματούχους της τουρκικής Κυβέρνησης. Συνολικά υπογραμμίζουν ότι «Ο αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με περισσότερη αποφασιστικότητα, εντός και εκτός της χώρας».

Η έκρηξη που πυροδοτήθηκε έγινε αισθητή και στην πύλη Cankaya της Τ/Εθνοσυνέλευσης [εξού και οι αρχικές αναφορές ότι η Τ/Βουλή ήταν ο στόχος, ενόψει και της σημερινής έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου]

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η κεντρική λεωφόρος Ατατούρκ έχει αποκλειστεί πλήρως. Αστυνομικές και ειδικές δυνάμεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στο σημείο. – Δημοσιογραφικές επισημάνσεις πως σποραδικές εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή οφείλονται σε πρόκληση ελεγχόμενων εκρήξεων “σε ύποπτα αντικείμενα”.

Ρεπορτάζ τονίζουν “τη σημασία που έχει το γεγονός ότι σήμερα είναι Κυριακή, διότι τις Κυριακές σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει μεγάλο πλήθος πολιτών. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που δεν κινδύνευσαν πολίτες από την επίθεση”.

