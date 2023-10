Ισπανία: Νεκροί από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο αριθμός των θανάτων μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Αταλάγιας έχει αυξηθεί σε επτά», έγραψε ο δήμαρχος της Μούρθια, Χοσέ Μπαγέστα, στο X.

-

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία, όπως έγραψε ο δήμαρχος Χοσέ Μπαγέστα στο X, προσθέτοντας πως «οι υπηρεσίες» εργάζονται για να προσδιορίσουν την αιτία της φωτιάς.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre στην Αταλάγιας, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πλάνα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο «X» η πυροσβεστική υπηρεσία της Μούρθια δείχνουν τους πυροσβέστες να εργάζονται προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Η φωτιά κατέστρεψε μέρος της οροφής, σύμφωνα με τα πλάνα.

?? At least six people have died in a fire in a nightclub in Murcia in southeast Spain, according to the emergency services there.



The fire broke out in the early hours of Sunday morning in the Teatre nightclub, emergency services said on social media platform X.



"Emergency… https://t.co/Nqo9SgZoED