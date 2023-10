Κοινωνία

Κόρινθος: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα βιασμού

Άλλο ένα περιστατικό βίας αυτή τη φορά στην Κόρινθο όταν άνδρας προσπάθησε να βιάσει γυναίκα το βράδυ του Σαββάτου. Πού εντοπίστηκε.

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην Κόρινθο ένας 40χρονος από το Ιράκ, για απόπειρα βιασμού εις βάρος μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα, korinthostv.gr, η γυναίκα προσέτρεξε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου κατήγγειλε το περιστατικό και έδωσε λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του δράστη.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, ταυτοποίησαν τον άνδρα, τον οποίο και εντόπισαν σε χώρο που διέμενε με άλλους αλλοδαπούς. Ο Ιρακινός συνελήφθη.

