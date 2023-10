Κόσμος

Ερντογάν: Οι τρομοκράτες δεν θα πετύχουν - Δεν περιμένουμε τίποτα από την ΕΕ

Το μήνυμα του Ερντογάν μετά την εκρηκτική επίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

-

"Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους", δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του κοινοβουλίου, μερικές ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

"Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ", είπε, μετά τον τραυματισμό δύο αστυνομικών στην επίθεση, κατά την οποία οι δύο επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν.

"Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 40 χρόνια", είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος.

"Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους", είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί "νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης" της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην 'Αγκυρα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

