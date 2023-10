Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και Κύπρος μοιράζονται την προσπάθεια επανένωσης της Μεγαλονήσου

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών από τη Λευκωσία, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις για την 63η επέτειο ανεξαρτησίας του νησιού. Μηνύματα από την αντιπολίτευση.

-

Για την Ελλάδα των Belharra, των Rafale και των Viper η Κύπρος δεν κείται μακράν. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία και τη στρατιωτική παρέλαση όπου παρέστη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 63η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η πραγματική ανεξαρτησία είναι μια συνεχής δέσμευση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των προσδοκιών του έθνους, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού των συνόρων και των Συνθηκών του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας» υπογράμμισε.

Η Κύπρος και η Ελλάδα «μοιράζονται αυτή τη δέσμευση» επισήμανε ο κ. Δένδιας και συνέχισε: «Μοιράζονται τη δέσμευση για την προσπάθεια της επανένωσης της Μεγαλονήσου. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα λαμπρό, πιο ειρηνικό, πιο σταθερό μέλλον σε ολόκληρη την περιοχή».

«Προσηλωμένοι και συνοδοιπόροι σε αυτή τη δέσμευση με όλες τις χώρας της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε: «Με μια κορυφαία και βασική προϋπόθεση: ‘Οτι όλες οι χώρες που συμπορεύονται μαζί μας είναι διατεθημένες να συνυπογράψουν τις αρχές - τις οποίες ανέφερα παραπάνω».

Τιμούμε την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου, είπε και πρόσθεσε: «Επαναφέρουμε στη μνήμη μας της θυσίες του κυπριακού Ελληνισμού, τις θυσίες που οδήγησαν στην ανεξάρτητη ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία».

«Η διασφάλιση ότι η Κύπρος θα παραμείνει φάρος σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί διαρκή μας επιδίωξη» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Η Ελλάδα», συμπλήρωσε, «παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των Κύπριων αδελφών μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Δεν παρέλειψε, δε, να τονίσει «πόσο υπερήφανος» αισθάνθηκε που παρέστη στην παρέλαση ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους συντελεστές της.

Μεταξύ άλλων, στη στρατιωτική παρέλαση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο Κύπριος υπουργός ‘Αμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός ΓΕΕΦ αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

Σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει θερμές ευχές στον κυπριακό λαό για την 63η Επέτειο Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα για δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων - λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η σημερινή Ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ημέρα θλίψης και όχι «εορτασμών». Στην παρατεταμένη κατοχή και συστηματική εθνοκάθαρση από την φασιστική Τουρκία, έρχεται να προστεθεί ο υβριδικός πόλεμος με την επιχειρούμενη αλλοίωση του γηγενούς πληθυσμού της Κύπρου μας, μέσω της κατευθυνόμενης παράνομης μετανάστευσης. Η πραγματική «Ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας» θα εορταστεί όταν εκδιωχθεί από το νησί ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης μαζί με τον τελευταίο έποικο - τζιχαντιστή. Όσο ένα μέρος της Κύπρου μας παραμένει σκλαβωμένο, η Εθνεγερσία του 1821, θα παραμένει ανολοκλήρωτη».

