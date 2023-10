Αθλητικά

Λαμία – Παναιτωλικός: “Καθάρισε” ο Καρλίτος

Επιστροφή στις νίκες για τη Λαμία, που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε του Παναιτωλικού.

Με γκολ του Καρλίτος στο 7΄ η Λαμία επέστρεψε στις νίκες μετά από 4 αγωνιστικές, με 1-0 επί του Παναιτωλικού, της μίας εκ των τριών ομάδων στο πρωτάθλημα της Super League που αγνοούν το «τρίποντο» από την έναρξη της περιόδου (οι άλλες δύο είναι οι Ατρόμητος και Βόλος).

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου εκμεταλλεύτηκε για δεύτερη φορά την έδρα της στο πρωτάθλημα, μετά τη νίκη επί του Άρη με το ίδιο, μάλιστα, σκορ και συμπλήρωσε 7 ματς στο «Αθανάσιος Διάκος» χωρίς ήττα (19/02 είχε χάσει τελευταία φορά κι από τότε μετρά 5-2-0).

Από την άλλη μεριά το συγκρότημα του Γκάμπριελ Σούρερ εξακολουθεί να ψάχνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Σήμερα ηττήθηκε για τρίτη φορά σε 6 ματς (0-3-3), ενώ έφτασε τις 7 ήττες μακριά από το Αγρίνιο σε 9 παιχνίδια που έχει δώσει από τις 28 Ιανουαρίου (τότε είχε περάσει από το Βόλο με 3-2).

Οι γηπεδούχοι πήραν πολύ γρήγορα το προβάδισμα και συγκεκριμένα στο 7ο λεπτό με την κεφαλιά του Καρλίτος μετά από σέντρα του Λόνγκο. Στο 13΄ η ομάδα της Φθιώτιδας απείλησε και πάλι με τον Τσιλούλη να δοκιμάζει το σουτ μέσα από την περιοχή και να στέλνει τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους Αγρινιώτες καταγράφηκε στο 25ο λεπτό, όταν μετά το τρίτο διαδοχικό κόρνερ που κέρδισαν, ο Ζοάο Πέδρο προσπάθησε να εκτελέσει με τακουνάκι, αλλά ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έβαλε την κόντρα και παραχώρησε νέο κόρνερ, που πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Στην επανάληψη ο Παναιτωλικός έχασε τεράστια ευκαιρία στο 53΄ για να ισοφαρίσει. Από την έξοχη μπαλιά του Ντουάρτε στην πλάτη της άμυνας της Λαμίας, ο Σενγκέλια γύρισε την μπάλα στον Καρέλη κι ο τελευταίος από πλεονεκτική θέση αστόχησε.

Σειρά της Λαμίας ν΄ απειλήσει στο 75΄ με την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Τόσιτς στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Αμαράλ δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε κι αστόχησε. Άστοχος ήταν γι΄ άλλη μια φορά ο Καρέλης στο 80΄ μέσα από την περιοχή, μετά από μπαλιά ακριβείας του Πέδρο.

Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας

Κίτρινες: Νούνιες, Σαντάνα - Ζοάο Πέδρο, Πέδρο Σίλβα, Χουάνπι, Ντίας

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Φερέιρα, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σαντάνα, Νούνιες (60΄ Αμαράλ), Σλίβκα (88΄ Τσιλιανίδης), Τσιλούλης (61΄ Τόσιτς), Λόνγκο (61΄ Ακούνια), Καρλίτος (79΄ Στάνκο)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γκάμπριελ Σούρερ): Καπίνο, Μάλης, Ντουάρτε (71΄ Ξενιτίδης), Οικονόμου, Σίλβα (90΄+3 Μαυρίας), Μπαλντασάρα (71΄ Χουάνπι), Φακούντο Πέρες (86΄ Ντίας), Σενγκέλια (86΄ Βοϊλης), Φεντερίκο, Καρέης, Ζοάο Πέδρο

