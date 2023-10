Αθλητικά

Άρης – Κηφισιά “X”ωρίς νικητή

Δεν κατάφερε να πάρει το ματς στην έδρα του ο Άρης, που ήρθε ισόπαλος με την Κηφισιά.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σημερινό παιχνίδι, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League, ανάμεσα στον Αρη και την Κηφισιά, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με γκολ που πέτυχαν ο Λορέν Μορόν, για τους γηπεδούχους, στο 23ο λεπτό και ο Ογκνιεν Οζέγκοβιτς, για τους φιλοξενούμενος, στο 75ο λεπτό.

Χωρίς πολλές φάσεις κύλησε το πρώτο ημίχρονο, με τον Αρη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την Κηφισιά να είναι καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθεί να απειλήσει με αντεπιθέσεις.

Στο 14ο λεπτό ο Σουλεϊμάνοφ «έγραψε» την πρώτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με σουτ από μακρινή απόσταση, ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε. Ο Αρης έφτασε, τελικά, στο γκολ εννιά λεπτά αργότερα. Ηταν η φάση στο 23’, ειδικότερα, η οποία άρχισε με σέντρα, από τα αριστερά, του Φεράρι, που είχε πρώτο αποδέκτη τον Σουλεϊμάνοφ. Ο τελευταίος με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Μορόν και ο Ισπανός επιθετικός, με σουτ στην κίνηση, στο ύψος της μικρής περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Μορόν είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων» στο 51ο λεπτό, όταν βρέθηκε μόνος απέναντι στον Αναγνωστόπουλο, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 63’, μετά από λάθος του Μπράμπετς, ο Οζέγκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Το γκολ ο επιθετικός της Κηφισιάς το πέτυχε, εν τέλει, στο 75’ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ύστερα από σέντρα του Μασούρα.

Στο 78’ ο Αναγνωστόπουλος εξουδετέρωσε σουτ του Κάρλσον, με τον τελευταίο να αστοχεί σε σουτ (η μπάλα έφυγε λίγο άουτ), στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)

Κίτρινες: Φαμπιάνο, Ζαμόρα/ Αντερέγκεν, Παπασάββας, Μποτία, Βαφέας, Γκόμπελιτς Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντακόπουλος

Κόκκινες:

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Φεράρι, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζιο (83’ Μοντόγια), Νταρίντα, Βερστράτε (83’ Ζαμόρα), Πάρδο (57’ Χριστοδουλόπουλος), Σουλεϊμάνοφ (58’ Κάρλσον) , Μενέντες (69’ Ντουκουρέ), Μορόν.

ΚΗΦΙΣΙΑ: (Γιάννης Αναστασίου) Αναγνωστόπουλος, Μποτία (85’ Κωνσταντακόπουλος), Λούμορ, Βαφέας, Τσάπαν, Παπασάββας (69’ Πέιος), Ιλίεφ (63’ Μπιφουμά), Μασούρας, Τετέι, Αντερέγκεν (62’ Σάντος), Οζέγκοβιτς (85’ Γκόμπελιτς).

