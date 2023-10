Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: Πέρασε χωρίς…άγχος από τους “Ζωσιμάδες”

Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στα Ιωάννινα. Καθυστέρησε να αρχίσει ο αγώνας.

Ο Ολυμπιακός δεν... αγχώθηκε στους «Ζωσιμάδες», διευρύνοντας το αήττητο σερί του στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League και κρατώντας τη θέση του στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα, για την 7η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας το πρώτο «τρίποντο» τους στους «Ζωσιμάδες» μετά από δύο χρόνια (τελευταίο ήταν στις 17/10/21 με 2-1).

Ουσιαστικά οι Πειραιώτες εξαργύρωσαν το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο τους και τον... ορεξάτο Ποντένσε, ο οποίος με δύο τέρματα στο 17΄ και στο 23΄ έβαλε τις βάσεις της νίκης. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ροντινέι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η αναμέτρηση άρχισε με 18 λεπτά καθυστέρηση, εξαιτίας ενός πανό που είχαν αναρτήσει οι οπαδοί των γηπεδούχων και το οποίο ζητήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα να κατέβει. Τελικά μετά από διαβουλεύσεις το πανό καλύφθηκε και δόθηκε η πρώτη σέντρα.

Πλέον η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα «ταξιδέψει» με ανεβασμένη την ψυχολογία στη Σερβία και θα αναζητήσει στη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League, απέναντι στην Μπάτσκα Τόπολα (5/10), την πρώτη εφετινή νίκη της στη διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν με το... καλησπέρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να βρουν γρήγορα το δρόμο προς τα δίχτυα. Σε αυτή τους την προσπάθεια, ο Ποντένσε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με τον Πορτογάλο να γίνεται αποδέκτης της μπάλας από τον Ορτέγκα και με σουτ εκτός περιοχής να γράφει το 1-0 στο 17΄.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Ποντένσε εκτέλεσε εκτός περιοχής με το αριστερό, νικώντας τον Κλέιμαν και γράφοντας το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ μπήκε δυναμικά και στην επανάληψη, απείλησε, αλλά δεν κατάφερε να βρει το τρίτο της γκολ. Αρχικά στο 47΄ ο Αλεξανδρόπουλος τροφοδότησε τον Μπιελ, αλλά ο Κλέιμαν έδιωξε σε κόρνερ.

Επτά λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί με ανάποδο ψαλίδι προσπάθησε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητα... Στο 61΄ ο ΠΑΣ είχε καλή ευκαιρία να μειώσει με τον Μπάλαν, αλλά η κεφαλιά του ήταν εκτός εστίας.

Ο Ολυμπιακός εμφάνισε και πάλι απειλητικές διαθέσεις με αντεπιθέσεις, ο Κλέιμαν κατέβασε... ρολά, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ροντινέι με διπλή προσπάθεια κατάφερε να παραβιάσει τα δίχτυα του...

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λιάσος, Τζίμας, Μπιλμπάο - Αλεξανδρόπουλος, Πορόσο

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ Γιάννινα: Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Μπακαδήμας, Παντελάκης, Λιάσος (62΄ Μπεγκαλα), Μπιλμπάο, Τζίμας (75΄ Γκάρο), Ροσέρο (61΄ Έφορντ), Παμλίδης, Μπάλαν (75΄ Κόντε).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Φρέιρε (46΄ Παρόσο), Ορτέγκα, Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος, Φορτούνης (46΄ Γιόβετιτς), Ποντένσε (66΄ Καρβάλιο), Μπιέλ (84΄ Ελ Αραμπί), Ελ Κααμπί (66΄ Μασούρας).

