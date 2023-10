Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

-

Σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται: Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη.

Επίσης, σήμερα 2 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Μη Βίας και η Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών.

Ανατολή ήλιου στις 07:21 και δύση ήλιου στις 19:07.

Η Σελήνη είναι 18 ημερών.

Βίος των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης

Ο Άγιος Κυπριανός έζησε και μαρτύρησε επί αυτοκρατορίας Δεκίου. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας από επιφανή και πλούσια οικογένεια, η οποία του είχε προσφέρει αξιόλογη μόρφωση.

Ο Κυπριανός υπήρξε για πολλά χρόνια ξακουστός μάγος. Σε αυτόν μάλιστα προσέτρεξε και ένας ειδωλολάτρης ο Αγλαΐδας, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με μια παρθένα την Ιούστα.

Επειδή όμως δεν έβρισκε ανταπόκριση στον έρωτά του ζήτησε από τον Κυπριανό να τον βοηθήσει με τις μαγικές του ικανότητες. Όμως οι ενέργειες του Κυπριανού δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα και γι` αυτό έκαψε τα βιβλία του που περιείχαν τις απατηλές γνώσεις της μαγικής τέχνης και βαπτίσθηκε χριστιανός.

Έκτοτε αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του ευαγγελικού λόγου, προσελκύοντας στη χριστιανική πίστη πολλούς ανθρώπους. Κατόπιν έγινε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Καρχηδόνας.

Την Ιούστα την χειροτόνησε διακόνισσα και την μετονόμασε σε Ιουστίνη. Για τη χριστιανική τους δράση οι δύο Άγιοι συνελήφθησαν και εξορίσθησαν στη Νικομήδεια. Ο εκεί ηγεμόνας Κλαύδιος υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια τους Αγίους. Στο τέλος διέταξε τον αποκεφαλισμό τους.

Πηγή: ecclesia.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: οι πρώτες πληρωμές του Οκτωβρίου

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)