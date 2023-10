Κοινωνία

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Γνώριμος των Αρχών ο ηλικιωμένος δράστης, που σκότωσε τον πατέρα της ανήλικης, καθώς έχει ποινικό παρελθόν.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το άγριο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ένας 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον επί 10 χρόνια 50χρονο φίλο του μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του, γιατί νόμιζε ότι «κάτι του έβαλαν στο ποτό».

Με το που μπήκε στο σπίτι πυροβόλησε τον 50χρονο στο κεφάλι τέσσερις φορές σκοτώνοντάς τον ακαριαία, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έχοντας χάσει κάθε έλεγχο και ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης έστρεψε το όπλο προς το ανήλικο κορίτσι.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του κοριτσιού, μπήκε με αυτοθυσία μπροστά στο παιδί, δημιουργώντας μία ανθρώπινη ασπίδα. Ο 74χρονος δεν πτοήθηκε και πυροβόλησε προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα η μητέρα να δεχθεί τη σφαίρα στην ωμοπλάτη.

Η ανήλικη βγήκε στο μπαλκόνι φωνάζοντας για βοήθεια. Όταν έφτασε στο σημείο η Αστυνομία, συνέλαβε τον δράστη και κάλεσε ασθενοφόρο που μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η μητέρα του παιδιού και σύζυγος του θύματος κατέθεσε στους αστυνομικούς από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, τα εξής:

«Είχαμε βγει σε ένα μαγαζί για φαγητό. Μαζί μας ήταν και ο 74χρονος, τον οποίο με τον σύζυγό μου γνωρίζουμε τουλάχιστον 10 χρόνια. Μετά επιστρέψαμε στην πολυκατοικία που μένουμε και ο καθένας πήγε στο διαμέρισμά του. Ο (…) ήταν μεθυσμένος», είπε αρχικά.

«Λίγα λεπτά αργότερα ακούσαμε που μας χτυπούσαν το κουδούνι. Ανοίξαμε και είδαμε τον (…) να κρατά όπλο και να φωνάζει «κάτι μου ρίξατε στο ποτό και έχω γίνει χάλια». Πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον σύζυγό μου στο κεφάλι. Τα παιδιά έτρεξαν να δουν τι συνέβη. Μπήκα μπροστά για να μην τους κάνει κακό και με πυροβόλησε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε ληστείες.

Τα γενέθλια και το χρονικό του εγκλήματος

Όλα έγιναν ξημερώματα Κυριακής. Το 50χρονο θύμα με καταγωγή από την Γεωργία γιόρταζε με τη γυναίκα του και οικογενειακούς τους φίλους τα γενέθλια της 12χρονης κόρης τους σε μαγαζί της περιοχής. Καλεσμένος ήταν και ο 74χρονος δολοφόνος.

Το ζευγάρι με την κόρη τους και 2 ανήλικες φίλες της γύρισαν σπίτι τους στην οδό Μύρων στον Άγιο Παντελεήμονα. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

Ο 74χρονος άνδρας χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος του ζευγαριού. Υπο την επήρεια αλκόολ, άρχισε ξαφνικά να λογομαχεί με τον 50χρονο άνδρα κρατώντας όπλο στο χέρι και φωνάζοντας ότι κάτι του έβαλαν στο ποτό, ευθύς αμέσως άρχισε να πυροβολεί τον άτυχο άνδρα μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του.

