Ουκρανία: Νεκρά παιδιά από ρωσικό βομβαρδισμό

O τοπικός περιφερειάρχης της Χερσώνας ανέφερε στο Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 71 επιθέσεις «εναντίον κατοικημένων περιοχών»

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, από τον ρωσικό βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός περιφερειάρχης.

Ο Ολεξάντρ Προκούντιν ανέφερε στο Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 71 επιθέσεις στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών «εναντίον κατοικημένων περιοχών», όπως και καταστημάτων και υγειονομικών υποδομών.

Είκοσι από τις χερσαίες και εναέριες επιθέσεις είχαν στόχο την ομώνυμη πόλη της Χερσώνας, πρόσθεσε ο Προκούντιν, ενώ σημείωσε ότι οι πυροσβέστες κατέσβεσαν γρήγορα πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα από τον βομβαρδισμό.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εκδίωξαν τον ρωσικό στρατό από μέρος της Χερσώνας τον Νοέμβριο, έπειτα από αρκετούς μήνες κατοχής, όμως οι δυνάμεις της Μόσχας εξακολουθούν να βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα της επαρχίας και τις γύρω περιοχές από την άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου.

