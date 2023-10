Πολιτική

Εκλογές - Μπέος: Γκάλοπ “δείχνει” νίκη με σαρωτικό ποσοστό

Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό έναντι των συνυποψηφίων του, δίνει έρευνα κοινής γνώμης, στον νυν και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο του Βόλου.

Μεγάλη νίκη και επανεκλογή του Αχιλλέα Μπέου στις εκλογές που θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 8 Οκτωβρίου δείχνει μεγάλη δημοσκόπηση, η εταιρεία Opinion Poll για λογαριασμό του TheNewspaper.gr.

Η έρευνα έγινε σε εξεταζόμενο πληθυσμό ηλικίας άνω των 17 ετών με δικαίωμα ψήφου σε μέγεθος δείγματος: 637 νοικοκυριά, το χρονικό διάστημα: από 25/9 έως 27/9/2023. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης οι πολίτες σε ποσοστό 65,2% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από το συνολικό έργο της δημοτικής αρχής, ενώ λίγο δηλώνει το 16,3% και καθόλου το 17,8%.

Οι ερωτώμενοι πολίτες του Βόλου απαντούν σε ποσοστό 61,9% ότι επιθυμούν να επανεκλεγεί το Αχιλλέας Μπέος στο αξίωμα του δημάρχου και για την επόμενη θητεία. Το 31,3% επιθυμεί να εκλεγεί κάποιος άλλος υποψήφιος, ενώ το 6,8% δεν απαντά.Ο Αχιλλέας Μπέος καταγράφει τις περισσότερες θετικές και τις περισσότερες αρνητικές γνώμες των ερωτώμενων πολιτών. Το 67,2% έχει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον δήμαρχο Βόλου, ενώ το 30,7% έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, τεράστιο πρόβλημα αναγνωρισιμότητας έχει ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Παπαπέτρος, καθώς το 24,5% δηλώνει ότι τον έχει ακουστά, αλλά δεν έχει σαφή άποψη για εκείνον, ενώ το 5,2% δεν τον γνωρίζει καν. Οι θετικές γνώμες για το πρόσωπό του ανέρχονται σε 38,8% και οι αρνητικές σε 14,4%.

Οι Βολιώτες δεν έχουν σαφή άποψη για τον υποψήφιο της Λαϊκής Συπείρωσης Απόστολο Ριζόπουλο, αφού τι 44,3% δηλώνει ότι τον έχει απλά ακουστά, ενώ τι 6,2% ότι δεν τον γνωρίζει.Τον Αχιλλέα Μπέο θα μπορούσε να ψηφίσει το 65,5% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης, με τις αρνητικές απαντήσεις να περιορίζονται στο 32%.

Το 40,2% δεν θα ψήφιζε τον Ν. Παπαπέτρο, και το 46,4% τον Απόστολο Ριζόπουλο με τις θετικές απαντήσεις να φτάνουν για τον γνωστό δικηγόρο το 36,3% και τον εκπαιδευτικό και δημοτικό σύμβουλο της ΛΑΣ το 19,3%.

Στο πιο κρίσιμο ερώτημα της δημοσκόπησης ο Αχιλλέας Μπέος αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητο φαβορί για την επόμενη Κυριακή, καθώς το 60,4% πρόκειται να τον ψηφίσει. Κάτω από το 20% κινείται ο δικηγόρος Ν. Παπαπέτρος και στο 4,1% ο Απόστολος Ριζόπουλος.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που αγγίζει το 10,5% μία εβδομάδα πριν οι πολίτες προσέλθουν στις κάλπες. Το 2,5% δηλώνει ότι θα απέχει από τη διαδικασία.

Στο 62,2% σκαρφαλώνει ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ενώ ούτε με την αναγωγή ο Ν. Παπαπέτρος δεν φαίνεται να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 20%.

Το 4,2% ψηφίζει Απόστολο Ριζόπουλο, ποσοστό που εμπεριέχει μεγάλη επικινδυνότητα λόγω του δειγματοληπτικού σφάλματος του μεγέθους, καθώς μπορεί να κινηθεί και πιο αυξητικά. Το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 10,8%.

Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας:

