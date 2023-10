Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Σύγχυση και ψέματα την Δευτέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

Για ημέρες περίεργες που φέρνουν «λάθη, ψέματα, σύγχυση, μπερδέματα», καθώς και καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά, μίλησε η Λίτσα Πατέρα την Δευτέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Η αστρολόγος αναφέρθηκε εν τάχει στις κινήσεις των πλανητών που δημιουργούν αυτό το σκηνικό, λέγοντας ότι η δυσαρμονική όψη είναι εκείνη στην οποία πρέπει να αποδίδονται οι εξαπατήσεις.

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στην «ωραία όψη του Ερμή με τον Πλούτωνα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





