Σύλληψη αστυνομικού για βιασμό και σωματεμπορία

Η σοκαριστική καταγγελία της 35χρονης που οδήγησε στην σύλληψη του αστυνομικού.

Στη σύλληψη ενός αστυνομικού για εμπορία ανθρώπων και βιασμό κατ’ εξακολούθηση προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο αστυνομικός συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτο, όταν στην Υπηρεσία προσήλθε αυτοβούλως η 35χρονη γυναίκα από το Καμερούν η οποία, παρουσία πραγματογνώμονα – ψυχολόγου, κατήγγειλε ότι τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία, ο αστυνομικός χρησιμοποιώντας απειλές καθώς και ψυχολογική και σωματική βία, προέβαινε συστηματικά στο βιασμό της, ενώ την εξέδιδε έναντι αμοιβής, παρακρατώντας για τον ίδιο χρηματικά ποσά.

Πώς δρούσε

Ο 40χρονος αστυνομικός υπηρετούσε στις πεζές περιπολίες και εκεί φέρεται να γνώρισε την 35χρονη από το Καμερούν που βρίσκεται στη χώρα μας νόμιμα, με πολιτικό άσυλο.

Πιο αναλυτικά, ο αστυνομικός εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του αρχικά την προσέγγισε με το πρόσχημα της παροχής προστασίας, την μετέφερε σπίτι του και στη συνέχεια την εξωθούσε στην πορνεία σε ξενοδοχείο της Χαλκοκονδύλη και απαιτούσε και αποσπούσε μέρος ή ολόκληρες τις εισπράξεις της.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα ο αστυνομικός προκειμένου να της αποσπά τα χρήματα χρησιμοποιούσε σωματική βία σε βάρος της και άλλοτε την απειλούσε ότι, αν δεν υπακούσει στις υποδείξεις και στις απαιτήσεις του, θα συλληφθεί, θα απελαθεί, θα εγκλειστεί σε ψυχιατρείο ή θα τη σκοτώσει.

Μάλιστα, προκειμένου να αποσπάσει τη συναίνεσή της για να του παραδίδει μέρος ή ολόκληρες τις εισπράξεις από τη συνεύρεσή της με πελάτες, της υποσχέθηκε ότι θα την παντρευτεί ώστε να εξασφαλιστεί η μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα και η μόνιμη «προστασία» του.

Γλίτωσε τον τελευταίο βιασμό απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει η γυναίκα

Η γυναίκα από το Καμερούν κατήγγειλε ακόμη τους συνεχείς της βιασμούς από τον συλληφθέντα. Πριν από μια εβδομάδα περίπου, ήταν η τελευταία φορά που αποπειράθηκε να την βιάσει, με την γυναίκα να καταφεύγει σε απόπειρα αυτοκτονίας, απειλώντας να πηδήξει από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου της οικίας που διέμεναν προκειμένου να γλιτώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχει βίντεο του αστυνομικού από το ξενοδοχείο που πήγαινε την γυναίκα από το Καμερούν, ενώ μία άλλη εκδιδόμενη έχει καταγράψει τον αστυνομικό τη στιγμή που έπαιρνε χρήματα από την 35χρονη. Κάποιες φορές πήγαινε ακόμη και με το περιπολικό έξω από το ξενοδοχείο που εξέδιδε τη γυναίκα.

Πώς έιπεσε στα χέρια των Αρχών

Για τον τερματισμό της παράνομης δράσης του, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο αστυνομικός συνελήφθη αφού προηγουμένως είχε παραλάβει από την καταγγέλλουσα το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Από την επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητού τηλεφώνου και το χρηματικό ποσό των 3.850 ευρώ, από τα οποία τα 500 ήταν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, που ο κατηγορούμενος είχε ήδη τοποθετήσει σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο απόκρυψης, εντός χώρου στον οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση.

Ο συλληφθείς αστυνομικός, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

